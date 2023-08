FC Twente hoopt nog op Europees vervolg: 'Er zijn voorbeelden dat het is gelukt'

Ondanks de 5-1-nederlaag bij Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League hoopt FC Twente op een vervolg van het Europese avontuur. Donderdag staat de return in De Grolsch Veste op het programma.

"Het 5-1-verlies deed zeer, een heel lelijke uitslag", zei trainer Joseph Oosting op de persconferentie daags voor de wedstrijd. De tukkers begonnen afgelopen donderdag goed aan de heenwedstrijd tegen Fenerbahçe, maar kregen na een rode kaart voor Youri Regeer de goals om de oren.

"We hebben het kunnen verwerken en goed kunnen bespreken", vervolgde Oosting. "Daarna moet je ook weer door om het maximale uit de volgende wedstrijd te halen. Hoe kunnen we Fenerbahçe het zo lastig mogelijk maken en in ieder geval van hen winnen? We willen laten zien dat we mee kunnen op dit niveau."

In eigen huis moet Twente in ieder geval vier goals maken om een verlenging af te dwingen. Moeilijk, maar niet onmogelijk, weet aanvaller Daan Rots. "We kennen de voorbeelden van Europese wedstrijden waarin het wel is gelukt. Daarom moet je er altijd geloof in hebben", zei hij.

'We willen de lijn van de eerste helft doortrekken'

Maar de nummer vijf van het vorige Eredivisie-seizoen wil vooral laten zien welk niveau zij kan halen. "We willen laten zien dat we Fenerbahçe met elf man op het veld kunnen aanpakken", zegt Rots.

"We willen de lijn van de eerste helft doortrekken en laten zien dat we hier in De Grolsch Veste misschien nog wel beter zijn dan vorige week aan het begin van de wedstrijd. Dat is het belangrijkste voor ons."

FC Twente begint donderdag om 19.00 uur aan de return tegen Fenerbahçe. Oosting kan niet beschikken over de geblesseerde Mees Hilgers. Het meespelen van Joshua Brenet is nog onzeker.