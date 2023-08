Ajax nog niet klaar op transfermarkt: 'Denk dat er nog iets bij gaat komen'

Met nog iets meer dan twee dagen te gaan voor de transfermarkt sluit is Ajax nog altijd niet uitgewinkeld. Volgens trainer Maurice Steijn is het de bedoeling dat er nog minimaal één speler aansluit bij de selectie in Amsterdam.

"Ik zou nog wel één positie willen versterken en ik denk ook dat er nog iets aan gaat komen", zei Steijn woensdag op een persconferentie in aanloop naar het duel met het Bulgaarse Ludogorets in de play-offs van de Europa League. De trainer wilde niet aangeven in welke linie hij op zoek is naar versterking.

Ajax heeft een roerige transferperiode achter de rug. Onder anderen Edson Álvarez (West Ham United), Mohammed Kudus (West Ham United), Jurriën Timber (Arsenal) en Dusan Tadic (Fenerbahçe) gingen weg. Daar stond de komst van onder meer miljoenenaankopen Chuba Akpom (Middlesbrough), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) en Georges Mikautadze (FC Metz) tegenover.

"Als je ziet wat er is weggegaan en wat er voor is teruggekomen, is het een hele metamorfose", vervolgde Steijn. "Dat Álvarez, Timber en Kudus weggingen, wisten we wel. Ik vind de bedragen helemaal niet interessant. Het is zowel uit- als ingaand hoog. Ik word er niet warm of koud van. De spelers die zijn binnengekomen zijn prima. Ik heb er veel vertrouwen in dat we kampioen kunnen worden."

Georges Mikautadze werd woensdag gepresenteerd bij Ajax. Foto: Getty Images

Steijn over Mikautadze: 'Hoop dat hij Kudus kan doen vergeten'

Eerder op de dag werd de Georgiër Mikautadze gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA. Steijn is blij met de komst van de topscorer van vorig seizoen in de Franse Ligue 2. "Wat hij vooral goed kan, is doelpunten maken", zei Steijn, die met Ajax minimaal 16 miljoen euro moet betalen voor de aanvaller.

"Wat ik prettig vind, is dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Op links, rechts, op tien, maar ook in de spits. Dit is een doelpuntenmaker. Uit alle standen schiet hij ze erin. Ik heb er veel vertrouwen in. Ik hoop dat hij Kudus kan doen vergeten, al kunnen we dat pas over een paar maanden beoordelen."