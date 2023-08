Ajax-coach Steijn hoopt op Berghuis en verwacht geen problemen met Ludogorets

Maurice Steijn rekent erop dat Ajax donderdag probleemloos afrekent met Ludogorets in de play-off voor de groepsfase van de Europa League. Vorige week wonnen de Amsterdammers in Bulgarije met 1-4. Het meespelen van Steven Berghuis is onzeker.

"Ik ga er wel van uit dat het gespeeld is, zeker als je daar met 1-4 wint", was Steijn duidelijk op de persconferentie. "Je wil voorkomen dat je door misplaatste arrogantie of door het niet serieus te nemen niet goed bij de les bent. We moeten 100 procent gefocust zijn en daar zijn we als staf verantwoordelijk voor."

Ondanks de goede uitgangspositie rekent Steijn zich nog niet helemaal rijk. "We hebben een goed resultaat gehaald na een prima eerste helft, maar we hebben het verschil met de tweede helft met de spelers besproken. We nemen deze wedstrijd heel serieus."

Achter de naam van Berghuis op het wedstrijdformulier staat een vraagteken. "Hij was vandaag (woensdag, red.) niet op de training", vervolgde Steijn. "Hij is ziek. Ik hoop dat hij er morgen wel bij is. Hij had vanmorgen nog wat verhoging en is een beetje grieperig. We hebben contact met hem. Ik hoop dat hij morgen meedoet."

Brobbey wel van de partij

Berghuis speelde dit seizoen nog geen minuut in de Eredivisie wegens een schorsing van drie duels. "Daarom is het belangrijk dat hij tegen Ludogorets meespeelt", zei Steijn. Brian Brobbey kan gewoon spelen, nadat hij bij het heenduel in de rust in de kleedkamer was achtergebleven met hamstringklachten.

Aanwinsten Josip Sutalo, Chuba Akpom, Gastón Ávila en Georges Mikautadze zijn nog niet speelgerechtigd voor het Europese duel, maar kunnen zondag debuteren tegen Fortuna Sittard. "Ik heb dan ineens vier smaken meer. Dat geeft mij weer meer mogelijkheden."