Afellay begint in Feyenoord-jeugd als Van Persies assistent aan trainerscarrière

Ibrahim Afellay is de nieuwe assistent-trainer van Feyenoord onder 18. De 37-jarige Utrechter wordt de rechterhand van hoofdtrainers Robin van Persie en Brian Pinas.

In de tweede helft van vorig seizoen liep Afellay al stage bij de onder 16-ploeg van de Rotterdammers. Van Persie en Pinas waren daar toen ook de hoofdcoaches.

Afellay is bezig met het behalen van zijn trainersdiploma's. Hij wil graag het UEFA C-diploma halen. Dat maakt hem bevoegd om jeugdteams te trainen.

Van Persie en Afellay zijn goed met elkaar bevriend. De vriendschap stamt al uit hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal. Dat zou voor de voormalige middenvelder annex aanvaller een belangrijke reden zijn om bij Feyenoord in de jeugd aan de slag te gaan in plaats van bij zijn oude liefde PSV.

Afellay kwam over twee periodes verdeeld acht jaar uit voor de Eindhovenaren. In 2020 zette hij een punt achter zijn loopbaan. Vervolgens is Afellay geregeld te zien als analist bij de NOS. De 53-voudig international (zeven doelpunten) speelde naast PSV voor FC Barcelona, Schalke 04, Olympiacos en Stoke City.