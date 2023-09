PSV stunt door Lozano terug te halen én strikt verdediger Bella-Kotchap

Hirving Lozano heeft zijn verrassende terugkeer naar PSV vrijdag afgerond. De 28-jarige Mexicaan komt voor zo'n 12 miljoen euro over van Italiaans landskampioen Napoli. Later op de avond maakte PSV ook de komst van verdediger Armel Bella-Kotchap bekend.

Lozano tekent een contract tot medio 2028 in het Philips Stadion. Door bonussen kan de transfersom oplopen tot maximaal 15 miljoen euro. Tussen 2017 en 2019 kwam de 64-voudig Mexicaans international met veel succes uit voor PSV. In 79 officiële duels scoorde 'El Chucky' maar liefst 40 keer en gaf hij 23 assists. Hij werd één keer landskampioen met PSV.

Napoli telde in de zomer van 2019 45 miljoen euro voor hem neer. In de afgelopen vier jaar was Lozano een gewaardeerde kracht in Italië. In het afgelopen seizoen kwam de kleine aanvaller tot 41 duels onder de inmiddels vertrokken trainer Luciano Spalletti. Napoli werd met Lozano voor het eerst sinds 1986 landskampioen.