Bosz verrast: PSV begint met Schouten achterin aan beslissend CL-duel met Rangers

PSV begint woensdag in eigen huis met Jerdy Schouten aan het beslissende play-offduel met Rangers FC in de Champions League. De 26-jarige middenvelder krijgt centraal achterin de voorkeur boven André Ramalho.

Schouten viel in de heenwedstrijd (2-2-gelijkspel) al in voor Ramalho. De Braziliaan moest zich geblesseerd laten vervangen. Ramalho is fit voor de return, maar trainer Peter Bosz kiest toch voor Schouten. Dat is opvallend, aangezien de enkelvoudig Oranje-international oorspronkelijk een middenvelder is.

Ook Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko starten. De Eindhovenaren zouden er rekening mee houden dat minimaal een van de twee spelers PSV voor vrijdagavond 23.59 uur, als de transfermarkt sluit, nog een transfer maakt. Met name bij Bakayoko lijkt die kans door de aanstaande komst van Hirving Lozano groot.

Desondanks stelt trainer Peter Bosz de twee "gewoon" op. Olivier Boscagli is ook fit genoeg om te spelen, nadat ook hij vorige week in de slotfase was uitgevallen. Linksback Patrick van Aanholt behoort na een blessure weer tot de wedstrijdselectie van PSV, maar moet genoegen nemen met een plek op de bank. Linksachter kiest Bosz voor Sergiño Dest, die in het heenduel al debuteerde voor de Eindhovenaren.

Bij Rangers staat voormalig Feyenoord-spits Cyriel Dessers in de aanval. Aanvallers Sam Lammers en Danilo, die ook in de Eredivisie speelden, nemen plaats op de bank.

Foto: NU.nl

Wedstrijd om 31 miljoen euro

De winnaar van de wedstrijd van woensdagavond plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Bij plaatsing treedt PSV voor het eerst sinds het seizoen 2018/2019 aan in de groepsfase van het miljoenenbal. Bovendien verzekeren de Eindhovenaren zich dan van de Champions League-jackpot van minimaal 31 miljoen euro.

Vorig jaar lonkte die jackpot ook voor PSV, maar ging het in hetzelfde affiche als woensdagavond mis. Na eveneens een 2-2-gelijkspel in het heenduel in Glasgow verloren de Eindhovenaren in het Philips Stadion met 0-1.