Heerenveen huurt Feyenoorder Walemark, Sparta strikt talentvolle Braziliaan

Patrick Walemark speelt dit seizoen voor sc Heerenveen. De 21-jarige Zweedse rechtsbuiten wordt gehuurd van Feyenoord, waarbij hij weinig zicht op speelminuten had. Sparta Rotterdam huurt met Metinho een talentvolle Braziliaanse middenvelder.

Walemark werd anderhalf jaar geleden door Feyenoord voor ruim 3 miljoen euro opgepikt bij BK Häcken in zijn vaderland, maar maakte nog weinig indruk in Rotterdam. Hij kwam tot 36 wedstrijden, drie goals en drie assists.

De vleugelaanvaller miste het slot van vorig seizoen door een spierblessure. Hij moest zich laten opereren en werd dit seizoen nog niet ingezet door Feyenoord-trainer Arne Slot.

Naar verluidt had Walemark meerdere opties in de Eredivisie én in het buitenland. In Heerenveen is hij na keeper Mickey van der Hart, verdediger Denzel Hall, middenvelders Luuk Brouwers en Charlie Webster en spits Ion Nicolaescu de zesde nieuweling.

Hall kwam ook over van Feyenoord, dat deze zomer afscheid nam van een flink aantal spelers. Onder anderen Marcus Pedersen, Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi en Danilo lieten De Kuip achter zich.

Walemark werd bijna een jaar geleden voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Zweden. Tijdens de Nations League-wedstrijden tegen Servië en Slovenië bleef hij op de bank. Hij wacht zodoende nog op zijn interlanddebuut.

Sparta huurt Metinho van Troyes

Sparta is met Metinho een middenvelder rijker. De twintigjarige in Congo geboren Braziliaan wordt voor een jaar gehuurd van het Franse Troyes, dat hem vorig seizoen al bij Lommel SK stalde.

In Belgische dienst kwam Metinho tot 27 wedstrijden, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Troyes valt onder de City Football Group, waardoor hij eigenlijk eigendom is van Manchester City.