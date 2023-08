Mourinho en AS Roma verlossen Lukaku van uitzichtloze situatie bij Chelsea

AS Roma heeft de komst van Romelu Lukaku wereldkundig gemaakt. De dertigjarige Belgische spits wordt voor één jaar gehuurd van Chelsea.

De transfer hing al even in de lucht. Dinsdag landde Lukaku in het bijzijn van Roma-voorzitter Dan Friedkin in Italië, waar hij werd opgewacht door een uitzinnige menigte. Donderdagochtend verschenen beelden van Lukaku op de training van Roma.