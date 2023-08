Jackpot gloort voor PSV: Champions League-ticket levert zeker 31 miljoen euro op

PSV staat woensdag voor een cruciale thuiswedstrijd tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Een overwinning levert niet alleen een plek in het hoofdtoernooi én wedstrijden tegen Europese topclubs op, maar ook de jackpot.

Het is alweer vijf jaar geleden dat PSV in de groepsfase van de Champions League speelde. Bij hun laatste avontuur in de belangrijkste Europese clubcompetitie belandden de Eindhovenaren in een loodzware poule met FC Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur.

Het bezoek van de Europese topclubs is niet de enige reden waarom PSV zich wil plaatsen voor de Champions League. In het miljoenenbal is namelijk flink wat geld op te halen. Zo was de halvefinaleplek van Ajax in het succesvolle Champions League-seizoen 2018/2019 goed voor zo'n 95 miljoen euro aan prijzengeld en recettes.

De UEFA verdeelt dit seizoen maar liefst 2 miljard euro over de 32 deelnemers van de Champions League. Hoe zijn die premies verdeeld? En op welk bedrag heeft PSV recht als de club zich woensdagavond voor het miljoenenbal plaatst?

Bij de laatste deelname aan de Champions League in 2018 speelde PSV tegen het FC Barcelona van Lionel Messi. Foto: Pro Shots

Zo is de mogelijke 31 miljoen voor PSV opgebouwd

Elke club die zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League plaatst, ontvangt een startpremie van 14,8 miljoen euro. Volgens de UEFA gaat het weliswaar om 15,64 miljoen euro, maar daar wordt een 'coronakorting' van 840.000 euro van afgetrokken. Dit doet de Europese voetbalbond omdat het prijzengeld tijdens de coronacrisis volledig is uitgekeerd.

Vervolgens hebben de 32 clubs ook recht op de coëfficiëntenpremie. Dit is een beloning voor prestaties van clubs in de afgelopen tien jaar, die zijn omgezet in een ranglijst. De club op de 32e plaats krijgt 1,137 miljoen euro en elke plek hoger levert nog eens dat bedrag op. Bij plaatsing voor het hoofdtoernooi staat PSV op de 24e plaats op de opgeschoonde ranglijst, goed voor een coëfficiëntenpremie van 10,23 miljoen euro.

Ook krijgen de deelnemers geld uit de televisierechten. Dat bedrag is nog niet helemaal duidelijk, omdat het afhangt van de prestaties van de clubs. Vorig seizoen kreeg Ajax als enige Nederlandse deelnemer zo'n 3 miljoen euro. Aangezien Feyenoord en PSV dat geld bij plaatsing van de Eindhovenaren moeten verdelen (55 procent voor Feyenoord en 45 procent voor PSV), zal voor PSV de marketingpool zo'n 1,35 miljoen euro bedragen.

Dan zijn er nog de inkomsten uit de kaartverkoop en de winstpremies. Als PSV de drie thuisduels in een uitverkocht stadion speelt, vloeit naar verwachting 4,4 miljoen euro uit recettes naar de clubkas. Alles bij elkaar opgeteld zijn de Eindhovenaren met een Champions League-ticket verzekerd van zo'n 31 miljoen euro. Dat bedrag kan oplopen bij goede prestaties: de UEFA looft bij een zege 2,8 miljoen euro uit en bij een gelijkspel 930.000 euro.

Inkomsten PSV bij plaatsing voor Champions League Startpremie: 14,8 miljoen euro

Coëfficiëntenpremie: 10,23 miljoen euro

Marketingpool: ongeveer 1,35 miljoen euro

Recettes: 4,4 miljoen euro

Totaal: 30,78 miljoen euro

Europa League betekent 'slechts' 14 miljoen

Als PSV het niet redt tegen Rangers, dan moet de club verder in de groepsfase van de Europa League. Dat avontuur is een stuk minder lucratief. In de Europa League krijgt een deelnemer een startpremie van 'slechts' 3,4 miljoen euro. Als goedmakertje krijgt PSV wel 5 miljoen euro, omdat de club heeft deelgenomen aan de play-offs van de Champions League.

Op de opgeschoonde coëfficiëntenranglijst staat PSV in de Europa League weliswaar veel hoger dan in de Champions League (minstens zevende), maar dat levert veel minder geld op. Dat komt doordat een club per positie 'maar' 132.000 euro krijgt. Voor PSV komt de coëfficiëntenpremie uit op minstens 3,4 miljoen euro.

Daarnaast vallen de inkomsten uit de marketingpool en de recettes een stuk lager uit. Naar schatting krijgt PSV 1 miljoen euro uit de uitzendrechten. Daar komt naar verwachting zo'n 1,5 miljoen euro uit de kaartverkoop bij.

In totaal ontvangt PSV zo'n 14 miljoen euro als de club afdaalt naar de Europa League. Er staan woensdag dus vele miljoenen op het spel in Eindhoven, waar om 21.00 uur de bal rolt. Het eerste duel met het Rangers eindigde in een 2-2-gelijkspel.