Van de Ven maakt weer eigen goal bij Spurs, Burger scoort voor Stoke City

Micky van de Ven heeft dinsdag wéér een ongelukkige avond beleefd bij Tottenham Hotspur. De verdediger maakte een knullig eigen doelpunt in de League Cup. Bij Stoke City eiste Wouter Burger met een fraaie goal de hoofdrol voor zich op.

In de achttiende minuut van het duel in de tweede ronde van de League Cup tussen Tottenham en Fulham ging Van de Ven de mist in. De Nederlander, die deze zomer voor 40 miljoen euro overkwam van VfL Wolfsburg, probeerde een inzet van Fulham-middenvelder Thomas Cairney weg te werken. De bal ketste via zijn been in het doel van zijn eigen keeper.