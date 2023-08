Ziyech met Galatasaray de Champions League in, exit Vilhena en Schenkeveld

Hakim Ziyech mag zich met zijn nieuwe club Galatasaray verheugen op een seizoen in de Champions League. De spelmaker zag zijn ploeggenoten afrekenen met Molde FK. Voor Tonny Vilhena en Bart Schenkeveld is het avontuur voorbij.

De dertigjarige Ziyech kwam deze zomer over van Chelsea, waar hij weinig zicht op speeltijd had. De oud-Ajacied ontbreekt voorlopig nog in de selectie van Galatasaray, maar kan zich dus opmaken voor het kampioenenbal.

Galatasaray rekende in de play-offs af met Molde FK. Nadat het heenduel in Noorwegen in 2-3 was geëindigd, klaarden de Turken dinsdag in eigen huis de klus: 2-1. Voormalig PSV'er Angeliño maakte de winnende vanuit een vrije trap.

Ook SC Braga heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Portugezen wonnen met 0-1 bij Panathinaikos, nadat het heenduel in 2-1 was geëindigd. Bij de Grieken had Vilhena een basisplaats, terwijl Schenkeveld vlak voor rust in de ploeg kwam. De twee Nederlanders gaan nu de Europa League in.

Young Boys rekende over twee duels af met Maccabi Haifa. De Zwitsers wonnen thuis met 3-0, wat ruimschoots voldoende was na de 0-0 in Israël.