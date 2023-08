Hartman verlengt contract bij Feyenoord na veelbelovend debuutseizoen

Quilindschy Hartman gaat zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengen, maakte de Rotterdamse club dinsdag bekend. De verdediger ligt daardoor tot de zomer van 2026 vast in De Kuip.

De Zwijndrechter doorliep de jeugdopleiding in Rotterdam-Zuid en maakte in 2022 zijn debuut in het eerste elftal. Hartman is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van coach Arne Slot en werd afgelopen zomer landskampioen.