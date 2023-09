Koemans keuzes bij Oranje: wéér nieuwe keeper en puzzelen in de aanval

Na drie nederlagen en alleen een overwinning op Gibraltar hoopt bondscoach Ronald Koeman Oranje eindelijk op de rit te krijgen. Maar dat wordt niet makkelijk met een groep internationals die worstelt met blessures, vorm of gebrek aan speeltijd. Een overzicht van de pijnpunten per linie.

Koeman maakt selectie bekend Bondscoach Ronald Koeman maakt vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de EK-kwalificatie-duels met Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). Hij mag ook spelers selecteren die niet tot zijn voorselectie behoorden.

Keepers: wie vervangt Bijlow onder de lat?

"Het liefst kies ik snel een vaste eerste keeper", waren de duidelijke woorden van Koeman op zijn eerste persconferentie. "Het is prettig als je een keeper hebt die het goed doet en waarvan iedereen weet dat die de volgende interland weer keept."

Die doelstelling bleek al snel te ambitieus: na een vormdip werd Jasper Cillessen (NEC) te licht bevonden en viel de keuze op Feyenoord-doelman Justin Bijlow. De 25-jarige keeper kan gezien zijn leeftijd nog jaren mee, maar ligt met een polsblessure wederom weken uit roulatie.

En dus moet Koeman voor de derde interlandperiode op rij wisselen van doelman. Een van de kandidaten is WK-goalie Andries Noppert. Hij keept wekelijks bij sc Heerenveen, maar bleek afgelopen weekend (tegen Sparta Rotterdam) ook fouten te kunnen maken.

De andere twee keepers uit de voorselectie maakten deze zomer een fraaie transfer naar de Premier League. De 21-jarige Bart Verbruggen heeft de potentie en speelde tot dusver één wedstrijd voor Brighton & Hove Albion. Mark Flekken (30) keepte drie Premier League-duels voor Brentford. Dichter bij huis zal Sparta-keeper Nick Olij stiekem willen profiteren van de keepersmalaise.

Keepers in voorselectie Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen), Justin Bijlow (Feyenoord) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Andries Noppert draagt nog altijd het shirt van sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

Verdedigers: De Ligt bezorgt Koeman kopzorgen

Alles wees erop dat Koeman wilde teruggrijpen naar zijn vertrouwde defensieduo van zijn eerste termijn: Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk. Maar door een blessure en een virus speelde De Ligt alleen tegen Gibraltar, terwijl hij de laatste weken ineens bankzitter is bij Bayern München.

Ondertussen oogde de 32-jarige Van Dijk kwetsbaar tegen Frankrijk en Italië. Het contrast is groot met pakweg drie jaar geleden, toen de Liverpool-speler bijna onpasseerbaar was en werd uitgeroepen tot de beste verdediger van Europa.

Jurriën Timber, een van de alternatieven voor de De Ligt, staat door een zware kruisbandblessure maanden aan de kant. Lutsharel Geertruida is nog wel een optie, nadat Koeman hem al drie keer liet starten in de laatste vier interlands.

Geertruida is niet de enige van de nieuwe generatie verdedigers die zijn kans ruikt. Micky van de Ven speelt sinds de zomer wekelijks bij Tottenham Hotspur en Sven Botman laat zich bij Newcastle United al langer zien in de top van de Premier League. Voor laatstgenoemde is het wel even afwachten of hij fit genoeg is na zijn uitvalbeurt afgelopen weekend.

Nathan Aké is in theorie ook nog een optie als centrale verdediger, maar de mandekker van Manchester City lijkt ondanks de ontwikkeling van Quilindschy Hartman en Ian Maatsen verreweg de beste optie als linksback. Aan de rechterkant bestaat geen twijfel: daar is Denzel Dumfries de onbetwiste nummer één, ook omdat Koeman het niet zit zitten in Jeremie Frimpong.

Verdedigers in voorselectie Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona FC), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Stefan de Vrij (Internazionale), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) en Ian Maatsen (Chelsea)

Denzel Dumfries is een zekerheidje in de basiself van bondscoach Ronald Koeman. Foto: Getty Images

Middenvelders: lost Koeman met Simons de puzzel op?

Op het middenveld is er goed én slecht nieuws voor Koeman. Om met het goede nieuws te beginnen: zijn belangrijkste pion van het elftal is fit. Frenkie de Jong speelt wekelijks bij FC Barcelona. Daarnaast is ook Tijjani Reijnders bij AC Milan basisspeler in een topcompetitie.

Maar een blik op de andere middenvelders in de voorselectie maakt het probleem direct duidelijk. Mats Wieffer, Joey Veerman en Teun Koopmeiners zijn veelal dezelfde types als De Jong en Reijnders. Het is speuren naar een échte aanvallende middenvelder.

Volg nieuws over Oranje Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje Blijf met meldingen op de hoogte

Georginio Wijnaldum was jarenlang dé nummer tien van Koeman, maar hij verpietert bij Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad zit hij niet eens meer bij de selectie. Koeman moet dus creatief zijn, óf teruggrijpen op RB Leipzig-spelmaker Xavi Simons.

"Met de tijd zou hij misschien op de tien-positie kunnen spelen, maar nu speelt hij in principe aan de linkerkant", zei Koeman in juni over Simons. Daar kwam de bondscoach in het duel met Italië om Nations League-brons (2-3-nederlaag) al op terug. En dat zou tegen Griekenland en Ierland zomaar weer kunnen gebeuren.

Middenvelders in voorselectie Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Mats Wieffer (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) en Xavi Simons (RB Leipzig)

Xavi Simons staat na twee Bundesliga-duels op één doelpunt en twee assists. Foto: Getty Images

Aanvallers: Memphis ontbreekt waarschijnlijk wéér

Koeman zal maandag met ongeloof naar de tv hebben gekeken. Hij zag Memphis in het duel van Atlético Madrid wéér geblesseerd uitvallen. De exacte ernst van zijn kwetsuur is nog onbekend, maar volgens Spaanse media moet Memphis wéér weken geblesseerd toekijken.

De blessuregevoeligheid van Memphis is een hoofdpijndossier voor Koeman. Alternatieven voor de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van Oranje zijn er niet of nauwelijks. Daarom koos Koeman in de vorige interlandperiode uit nood voor Cody Gakpo in de spits.

De andere opties? Brian Brobbey en Wout Weghorst maakten bij Ajax en 1899 Hoffenheim geen onuitwisbare indruk. Vincent Janssen en Luuk de Jong deden dat wél bij hun clubs, maar bedankten voor Oranje. Deze week zette De Jong de deur naar Oranje wel weer op een kier. " We kunnen altijd een kopje koffie drinken."

Op de flanken heeft Koeman beduidend meer te kiezen dan in de punt van de aanval. Vooral over de seizoensstart van Donyell Malen (bij Borussia Dortmund) en Noa Lang (bij PSV) zal de oud-verdediger te spreken zijn.

Aanvallers in voorselectie Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Wout Weghorst (1899 Hoffenheim) en Donyell Malen (Borussia Dortmund)