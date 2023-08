Smaakmaker Lozano op weg terug naar Eredivisie: PSV en Napoli bijna akkoord

PSV en Napoli zijn nagenoeg akkoord over een transfersom, die naar verwachting rond de 13 miljoen euro plus een aantal bonussen ligt. Lozano zou zelf graag willen terugkeren. Volgens Italiaanse media heeft hij al toestemming gekregen om naar Eindhoven af te reizen.

Met de bonussen kan de transfersom oplopen tot zo'n 15 miljoen euro. Daarmee kan hij de duurste aankoop van de Eindhovenaren aller tijden worden. Op dit moment is dat Mateja Kezman (14 miljoen euro in 2000).

Voor de 28-jarige Lozano wordt het een terugkeer in de Eredivisie. De vleugelflitser speelde van 2017 tot en met 2019 in het Philips Stadion. In beide seizoenen maakte Lozano zeventien Eredivisie-doelpunten. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen met de Eindhovenaren.