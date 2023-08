Bosz vindt speelstijl PSV niet extra risicovol tegen Rangers: 'Dat is onzin'

PSV-trainer Peter Bosz is niet van plan zijn aanvallende speelstijl woensdag aan te passen voor het cruciale duel met Rangers FC in de strijd om een Champions League-ticket. Volgens de coach wordt het beslissend welk team de minste fouten maakt.

"Het is onzin dat onze speelstijl veel risico met zich meebrengt", reageerde Bosz dinsdag op de persconferentie. "Als je het niet goed uitvoert, dan kan er een risico zijn. Maar als je heel verdedigend speelt en dat niet goed doet, is er ook een risico."

"Risico is er in het voetbal altijd", vervolgde de trainer, die bekendstaat om zijn aanvallende speelstijl. "Er worden altijd fouten gemaakt, bij elke tactiek. Je moet zorgen dat je dat risico zoveel mogelijk uitsluit. En als je fouten maakt, dan moet dat niet vlak voor het doel gebeuren."

In de heenwedstrijd tegen Rangers FC ging Ibrahim Sangaré vlak voor rust op een gevaarlijke positie in de fout. Dat strafte de Schotse topclub direct af. Door goals van Sangaré, Rabbi Matondo en Luuk de Jong werd het uiteindelijk 2-2 in Glasgow.

"In het verleden was de 2-2-eindstand in Europees verband een heel goede uitslag, maar ik merk bij jullie en in de kleedkamer dat we daar niet meer tevreden mee zijn. Dat is goed. Het geeft alleen maar aan dat we naar een hoger niveau willen", stelde Bosz.

3:14 Afspelen knop Bekijk hoe PSV twee keer terugkomt van achterstand tegen Rangers

Bosz denkt niet terug aan vorig jaar

Vorig jaar eindigde de eerste wedstrijd tussen Rangers FC en PSV ook in 2-2. De Eindhovenaren verloren hun thuiswedstrijd vervolgens met 0-1 door een fout van André Ramalho. Het mislopen van Champions League-voetbal was het hele seizoen voelbaar in Eindhoven.

"Ik was hier vorig jaar niet, dus ik merk dat niet zo", reageerde Bosz. "Natuurlijk kan het bij de spelers in het hoofd gaan zitten. Maar dit is een compleet andere situatie. Er zijn nieuwe spelers én een nieuwe coach. Datzelfde geldt voor Rangers FC."

Bosz kan tegen Rangers FC waarschijnlijk weer beschikken over Olivier Boscagli, die in de heenwedstrijd geblesseerd uitviel. De Monegask doet dinsdag mee aan de laatste training. Ook de herstelde Patrick van Aanholt sluit op de groepstraining weer aan.