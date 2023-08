Onana toch weer opgeroepen voor Kameroen na eerder conflict met bondscoach

André Onana is ondanks het eerder beëindigen van zijn interlandloopbaan opgeroepen voor nationale ploeg van Kameroen. Het is niet bekend of de 27-jarige doelman van Manchester United op de uitnodiging ingaat.

Onana beëindigde in december vorig jaar nog zijn interlandloopbaan. Dat deed hij na het WK in Qatar, dat hij tussentijds verliet na een conflict met bondscoach Rigobert Song. Die passeerde Onana in de groepswedstrijd tegen Servië (3-3) om "disciplinaire redenen".

De stijl van Onana, die opvallend ver uit zijn doel keepte en zelf het spel leek te willen maken, zou de bondscoach tegen de borst gestuit zijn. "Elk verhaal, hoe mooi dat verhaal ook is, kent een einde. En aan mijn verhaal bij het Kameroens elftal is nu een einde gekomen", schreef Onana destijds op Twitter (nu X).

Het is niet bekend of de voormalige Ajax-doelman zich daadwerkelijk bij de nationale ploeg gaat melden. Ook is niet duidelijk of Onana en Song hun ruzie hebben bijgelegd. Kameroen speelt op 12 september tegen Burundi in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.