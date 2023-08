Na Ajax-keeper Rulli ook Heracles-spits Hornkamp lang afwezig vanwege botsing

Delen via E-mail

Ook Jizz Hornkamp heeft een zware blessure overgehouden aan de botsing met Ajax-doelman Gerónimo Rulli in de eerste speelronde van de Eredivisie. De spits van Heracles Almelo is maanden uit de roulatie met een enkelblessure.

Eerder werd al bekend dat Rulli minimaal tot de winterstop niet inzetbaar is vanwege een blessure aan zijn rechterschouder. De doelman van Ajax botste al in de eerste helft van de seizoensopener in de Johan Cruijff ArenA met Hornkamp.