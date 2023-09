Wanneer sluit de transfermarkt precies? Saoedi-Arabië veel langer open dan bij ons

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Terwijl Nederlandse clubs vandaag nog tot uiterlijk 23.59 uur spelers kunnen aantrekken, vindt Deadline Day in het met miljoenen smijtende Saoedi-Arabië pas veel later plaats. Een overzicht van de sluitingsdata en -tijden van de zomerse transfermarkt.

Franse clubs hebben tot 23.00 uur de tijd hun zaken af te handelen, terwijl Italiaanse clubs hun inkomende transfers voor 20.00 uur moeten hebben afgerond. Spaanse en Duitse clubs hebben twee uur minder de tijd: 18.00 uur sluit de markt in die landen.

Hoewel clubs uit de Europese topcompetities na vrijdag geen spelers meer kunnen aantrekken, moeten ze wel vrezen om nog spelers te verliezen. Dat kan bijvoorbeeld nog aan clubs uit landen als Turkije en Portugal, waar de markt langer open is. Ook in België hebben clubs meer tijd om de selectie te versterken.

Overzicht: Alle zomertransfers in de Eredivisie

Zie ook Overzicht: Alle zomertransfers in de Eredivisie

Zie ook Overzicht: Alle zomertransfers in de Eredivisie

Maar de voornaamste 'dreiging' komt uit Saoedi-Arabië. In dat land mogen clubs nog tot 20 september zaken doen. Liverpool-trainer Jürgen Klopp uitte recent al kritiek op de late deadline in dat land, omdat het niet ondenkbaar is dat bijvoorbeeld Premier League-clubs nog spelers verliezen, zonder daarvoor een vervanger te kunnen aantrekken.