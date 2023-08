Silberbauer evenaart Ultee, Pastoor en Verbeek met recordontslag bij FC Utrecht

Delen via E-mail

Het snelle vertrek van coach Michael Silberbauer bij FC Utrecht is geen record in de Eredivisie. Trainers Sjors Ultee, Alex Pastoor en Pim Verbeek werden eerder ook na de eerste drie competitieduels van een nieuw seizoen uit hun functie gezet.

Ultee (2022) en Verbeek (1997) moesten bij Fortuna Sittard al na drie wedstrijden hun biezen pakken. Pastoor, tegenwoordig trainer van promovendus Almere City FC, vertrok in 2013 na de eerste drie duels bij NEC.

FC Utrecht verloor dit seizoen de eerste drie wedstrijden tegen PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) en PEC Zwolle (1-0). Dit gebeurde drie keer eerder in de clubhistorie (1982, 1990 en 2001). Het is een negatieve primeur dat FC Utrecht in de eerste drie duels niet tot scoren kwam.