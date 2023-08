FC Utrecht breekt per direct met trainer Silberbauer na dramatische seizoensstart

FC Utrecht neemt per direct afscheid van trainer Michael Silberbauer. De Eredivisionist meldt dinsdag dat het contract van de 42-jarige Deen in goed overleg is beëindigd.

FC Utrecht verloor de eerste drie wedstrijden van het Eredivisie-seizoen. Zowel tegen PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) als PEC Zwolle (1-0) kwam de ploeg van Silberbauer niet tot scoren.

"Eind vorig seizoen en de seizoensstart waren niet zoals we hadden gehoopt. Gedurende het seizoen evalueren we regelmatig met de hoofdtrainer, zoals we dat nu ook gedaan hebben", legt technisch directeur Jordy Zuidam uit op de site van FC Utrecht.

"We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal. En daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter. Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen is te weinig behaald. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is."

Silberbauer erkent dat het niet is gelukt om stabiliteit in het elftal te brengen. "Het was onze ambitie om aanvallend voetbal met energie te spelen. Dat is met pieken en dalen gegaan. Opgeteld bij de start van het seizoen is nu besloten dat onze wegen scheiden."

FC Utrecht verloor in februari thuis met 1-4 van amateurclub Spakenburg in de KNVB-beker. Foto: Pro Shots

Silberbauer opvolger van Fraser

Eind 2022 werd Silberbauer bij FC Utrecht aangesteld als opvolger van Henk Fraser, die vertrok na grensoverschrijdend gedrag op een trainingskamp. Fraser is inmiddels coach van RKC Waalwijk.

FC Utrecht eindigde vorig seizoen zevende in de Eredivisie en werd in de play-offs om Europees voetbal uitgeschakeld door Sparta Rotterdam. Daarnaast verloor de ploeg in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen amateurclub Spakenburg. Silberbauer was in totaal 26 duels coach van FC Utrecht.

Het was het tweede dienstverband van Silberbauer als hoofdtrainer. Eerder was hij eindverantwoordelijke bij het Canadese Pacific FC. De oud-middenvelder speelde in zijn actieve carrière een paar seizoenen bij de club uit de domstad.

Silberbauer was alweer de achtste trainer bij FC Utrecht sinds het vertrek van Erik ten Hag naar Ajax in december 2017. Jean-Paul de Jong, Dick Advocaat, John van den Brom, René Hake, Rick Kruys, Fraser en Aleksandar Rankovic gingen hem voor.