Ajax in gesprek met commissaris Jan van Halst over tijdelijke directiefunctie

Ajax bevestigt dinsdag dat de club in gesprek is met Jan van Halst over een tijdelijke directiefunctie. De oud-voetballer zal weer uit de directie treden wanneer Alex Kroes benoemd wordt als algemeen directeur en directievoorzitter.

Ajax maakte begin augustus de voorgenomen benoeming van Kroes bekend. De 48-jarige Utrechter is nu nog bij AZ in dienst als directeur International Football Strategy.

In het contract van Kroes in Alkmaar is een concurrentiebeding opgenomen. Dat betekent dat hij niet zomaar naar een concurrent kan overstappen. Kroes ligt nog tot 1 september vast, maar mag daarna dus niet zomaar tekenen bij Ajax. De clubs praten momenteel over een eventuele ontheffing van het non-concurrentiebeding.

Mocht Van Halst tijdelijk toetreden tot het directieteam van Ajax, dan treedt hij af als commissaris bij de club. De voormalige middenvelder is sinds mei lid van de raad van commissarissen.

Kroes moet Van der Sar opvolgen

De taken van Kroes bij AZ werden sinds de bekendmaking van de naderende overstap overgenomen door de huidige directie. Kroes moet in Amsterdam de opvolger worden van Edwin van der Sar, die sinds 2013 bij Ajax aan het roer stond.

Van der Sar nam eind mei plotseling afscheid bij de Amsterdamse club. Zes weken later werd de oud-doelman getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij momenteel herstelt.