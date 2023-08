Spaanse voetbalbond eist na spoedoverleg dat omstreden voorzitter aftreedt

Delen via E-mail

De Spaanse voetbalbond heeft maandagavond in een spoedvergadering het aftreden van voorzitter Luis Rubiales geëist. De 46-jarige bestuurder ligt al ruim een week zwaar onder vuur.

Het leek aannemelijk dat de bijeenkomst tot het ontslag van Rubiales zou leiden, maar dat is dus niet gebeurd. Tot dusver heeft de voorzitter steeds benadrukt dat hij niet van plan is om af te treden.

In een verklaring feliciteert de Spaanse bond de voetbalsters nog maar eens nadrukkelijk met de wereldtitel. Daarnaast wordt beloofd dat er een herstructurering plaatsvindt in de top van de federatie en dat er geïnvesteerd blijft worden in gelijkheid tussen het vrouwen- en mannenvoetbal.