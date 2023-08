Douvikas breekt transferrecord FC Utrecht met overstap naar Celta de Vigo

Anastasios Douvikas heeft zijn transfer naar Celta de Vigo maandag afgerond. De 24-jarige Griek tekent bij de Spaanse club een contract tot medio 2028. Bij de overstap zou een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid zijn; een recordbedrag voor de Domstedelingen.

In de lijst van uitgaande recordtransfers van FC Utrecht stond Quinten Timber op één. De middenvelder vertrok in de zomer van 2022 voor naar verluidt 7,4 miljoen euro naar Feyenoord. Douvikas breekt dat record ruimschoots. Het bedrag van 12 miljoen euro zou via bonussen nog verder kunnen oplopen.

Douvikas kwam in de zomer van 2021 via Volos NFC voor zo'n 1 miljoen euro naar Stadion Galgenwaard en maakte indruk in het shirt van FC Utrecht. In 77 wedstrijden scoorde de spits 32 keer.

Vorig seizoen werd Douvikas met negentien goals als eerste FC Utrecht-speler ooit topscorer van de Eredivisie. De vijftienvoudig Grieks international moest die titel wel delen met de inmiddels naar RB Leipzig vertrokken Xavi Simons, die net zo vaak scoorde.

"Sportief gezien is het vertrek van Tasos uiteraard een aderlating", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Maar voor de financiële gezondheid van de club is het een heel belangrijke en waardevolle transactie. Wij bedanken Tasos voor zijn tomeloze inzet voor FC Utrecht en wensen hem veel succes toe in Spanje."

Douvikas is de zesde aanwinst voor Celta. De Galiciërs eindigden vorig seizoen als dertiende in La Liga en staat momenteel zeventiende.

Uitgaande recordtransfers FC Utrecht Anastasios Douvikas: 12 miljoen euro, Celta de Vigo

Quinten Timber: 7,4 miljoen euro, Feyenoord

Sebastien Haller: 7 miljoen euro, Eintracht Frankfurt

Gyrano Kerk: 7 miljoen euro, Lokomotiv Moskou

Dries Mertens: 7 miljoen euro, PSV

Michael Mols: 6,4 miljoen euro, Rangers FC De bedragen zijn gebaseerd op gegevens van Transfermarkt.nl.