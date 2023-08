Feyenoord en PSV leven toe naar de Champions League-loting van donderdag 18.00 uur. Feyenoord zit in pot 1 en PSV in pot 3. Welke tegenstanders kunnen de Nederlandse clubs treffen? NU.nl zet alle deelnemers aan de 32e editie van het miljardenbal op een rij.

Pot 1

Manchester City

CL-deelnames: 12

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (2023)

Trainer: Josep Guardiola (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Jérémy Doku, Josko Gvardiol en Mateo Kovacic

Met de Champions League-winst ging de langgekoesterde droom van de kapitaalkrachtige sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan uit Dubai afgelopen seizoen eindelijk in vervulling. Toch is de honger van City nog niet gestild. Met Oranje-international Nathan Aké en blikvanger Erling Haaland mikt de club op een nieuwe eindzege, al moet het voorlopig wel zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne gebeuren.

Sevilla

CL-deelnames: 8

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2018)

Trainer: José Luis Mendilibar (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Loïc Badé en Djibril Sow

Sevilla is na drie wedstrijden de puntloze hekkensluiter in de Spaanse competitie, maar dat zegt nog niets. Ook vorig seizoen begon de club uit Andalusië rampzalig. Toch was de Europa League-winst aan het einde van de voetbaljaargang wéér een feit. De zevende eindzege, welteverstaan. Ondertussen wisselde de club wel twee keer van trainer. De Europa League-triomf leverde ook een Champions League-ticket op. In La Liga vocht Sevilla nog lange tijd tegen degradatie.

Sevilla was aan het begin van dit seizoen nog dicht bij de Europese Super Cup, maar door een gemiste penalty van Nemanja Gudelj ging die prijs naar Manchester City. Foto: Reuters

FC Barcelona

CL-deelnames: 27

Beste prestatie: eindwinnaar, 4 keer (2006, 2009, 2011 en 2015)

Trainer: Xavi (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Ilkay Gündogan, Iñigo Martínez en Oriol Romeu

De jaren dat FC Barcelona met sterspelers als Andrés Iniesta, Xavi en Lionel Messi als dé favoriet voor de eindzege gold, zijn al even voorbij. Tegenwoordig zijn Frenkie de Jong, Pedri en Robert Lewandowski de blikvangers, maar zij moeten eerst maar zien te overwinteren. Dat lukte vorig jaar niet in een groep met Bayern München, Internazionale en Viktoria Plzen. De Catalanen zullen met vorig jaar in gedachten donderdag ongetwijfeld hopen op een gunstigere loting.

Napoli

CL-deelnames: 7

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2023)

Trainer: Rudi Garcia (Fra)

Belangrijke aanwinsten: Jens Cajuste en Natan

Napoli hield zich deze zomer redelijk gedeisd op de transfermarkt. Daardoor is het behouden van het topduo Khvicha Kvaratskhelia/Victor Osimhen zonder twijfel de grootste winst bij de Italiaanse landskampioen. Vorig jaar werd Ajax in de groepsfase nog twee keer vermorzeld. De weg leek voor Napoli open te liggen richting de finale, tot de oude club van Diego Maradona in de kwartfinales onverwacht over competitiegenoot AC Milan struikelde. De eerste scudetto sinds 1990 maakte alles goed.

Met Khvicha Kvaratskhelia en Victor Osimhen heeft Napoli een voorhoede om van te watertanden. Foto: Getty Images

Bayern München

CL-deelnames: 26

Beste prestatie: eindwinnaar, 3 keer (2001, 2013 en 2020)

Trainer: Thomas Tuchel (Dui)

Belangrijke aanwinsten: Harry Kane en Kim Min-jae

Met Harry Kane en Kim Min-jae haalde Bayern München dit seizoen een topspits én een topverdediger in huis. Het slechte nieuws: door de komst van Kim is Matthijs de Ligt door trainer Thomas Tuchel voorlopig naar de bank verwezen. Vorig jaar ging Bayern in de kwartfinales van het miljardenbal hard onderuit tegen Manchester City (4-1 over twee wedstrijden), toen Tuchel nog in zijn wittebroodsweken zat na het opvolgen van de ontslagen Julian Nagelsmann.

Paris Saint-Germain

CL-deelnames: 15

Beste prestatie: verliezend finalist (2020)

Trainer: Luis Enrique (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos en Manuel Ugarte

Zelfs met Neymar én Lionel Messi lukte het PSG de afgelopen jaren niet de Champions League te bemachtigen. Redenen genoeg om niet te geloven in de 'cup met de grote oren', maar toch is er hoop in de stad van de liefde. Na het vertrek van de twee vedettes heeft de nieuwe trainer Luis Enrique met aanwinsten Ousmane Dembélé, Marco Asensio en Gonçalo Ramos alsnog een sterrenensemble tot zijn beschikking. Bovendien draagt zelfs Kylian Mbappé na een lange soap (voorlopig) nog het shirt van de elfvoudig kampioen van Frankrijk.

Kylian Mbappé draagt na een lange soap nog altijd het shirt van Paris Saint-Germain. Foto: AFP

Benfica

CL-deelnames: 17

Beste prestatie: kwartfinale, 6 keer (1995, 2006, 2011, 2016, 2022 en 2023)

Trainer: Roger Schmidt (Dui)

Belangrijke aanwinsten: Arthur Cabral, Orkun Kökçü en Ángel Di María

Ruim een jaar na zijn vertrek bij PSV heeft Roger Schmidt het bij Benfica uitstekend onder controle. Vorig seizoen won hij de Portugese landstitel én bereikte hij met de Portugese topclub de kwartfinales van de Champions League. De vraag is alleen dit seizoen: hoe doet hij het zonder de naar PSG vertrokken topspits Gonçalo Ramos? Daartegenover staat het aantrekken van de transfervrije wereldkampioen Ángel Di María en Feyenoorder Orkun Kökçü. Voor laatstgenoemde zijn de verwachtingen hoog: hij is de op twee na duurste aankoop ooit van de Portugese topclub.

Feyenoord

CL-deelnames: 5

Beste prestatie: tweede groepsfase, 1 keer (2000)

Trainer: Arne Slot (Ned)

Belangrijke aanwinsten: Luka Ivanusec, Ondrej Lingr, Yankuba Minteh, Calvin Stengs en Ayase Ueda

Na zes jaar komen dit seizoen de beste ploegen van Europa eindelijk weer op bezoek in De Kuip. Landskampioen Feyenoord beleefde in de Eredivisie een valse start, maar in Rotterdam kunnen de fans zich vasthouden aan de Europese successen van de laatste twee jaar onder trainer Arne Slot. Onder de oud-middenvelder schopte Feyenoord het tot de finale van de Conference League (2022) en de kwartfinale van de Europa League (2023).

Laat Feyenoord-coach Arne Slot zijn ploeg ook in de Champions League boven zichzelf uitstijgen? Foto: Pro Shots

Champions League-topscorers aller tijden Cristiano Ronaldo - 140 goals

Lionel Messi - 129 goals

Robert Lewandowski - 91 goals

Karim Benzema - 90 goals

Raúl - 71 goals

Ruud van Nistelrooij - 56 goals

Thomas Müller - 53 goals

Thierry Henry - 50 goals

Zlatan Ibrahimovic - 48 goals

Andriy Shevchenko - 48 goals

Pot 2

Real Madrid

CL-deelnames: 27

Beste prestatie: eindwinnaar, 8 keer (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 en 2022)

Trainer: Carlo Ancelotti (Ita)

Belangrijke aanwinsten: Kepa Arrizabalaga en Jude Bellingham

Voor Real Madrid is het even wennen. De club zit na een jaar zonder landstitel en Champions League-winst niet in pot 1, waardoor het een zware loting kan verwachten. Ook ongewoon: Karim Benzema (vertrokken) en Thibaut Courtois (geblesseerd) zijn er niet bij. Jude Bellingham en Kepa Arrizabalaga moeten het tweetal doen vergeten bij de recordwinnaar van de Champions League. Bellingham beleefde een droomstart: hij scoorde in zijn eerste drie duels en trad daarmee in de voetsporen van Wesley Sneijder en Cristiano Ronaldo.

Manchester United

CL-deelnames: 24

Beste prestatie: eindwinnaar (1999 en 2008)

Trainer: Erik ten Hag (Ned)

Belangrijke aanwinsten: Rasmus Højlund, Mason Mount en André Onana

Kan Erik ten Hag oude tijden doen herleven op Old Trafford? De trainer had vorig seizoen nog te dealen met de erfenis van zijn voorgangers en moest het met de Europa League doen. Dankzij de derde plek van vorig jaar mag hij met United nu voor het eerst de Champions League in. In Engeland heeft Ten Hag met doelman André Onana een van de blikvangers van zijn succesvolle Champions League-seizoen met Ajax (2018/2019) onder zijn hoede.

Erik ten Hag gaat voor het eerst met Manchester United de Champions League in. Foto: Getty Images

Internazionale

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (2010)

Trainer: Simone Inzaghi (Ita)

Belangrijke aanwinsten: Marko Arnautovic, Benjamin Pavard, Alexis Sánchez, Yann Sommer en Marcus Thuram

Niemand had Internazionale bij de start van vorig seizoen in de finale van de Champions League verwacht. Mede dankzij een relatief eenvoudige route in de knock-outfase (FC Porto, Benfica en AC Milan) slaagde de ploeg van trainer Simone Inzaghi er toch in de eindstrijd te bereiken. Van de basiself in de finale vertrokken onder anderen André Onana, Marcelo Brozovic en Edin Dzeko. Denzel Dumfries is nog altijd van de partij in Milaan. Dat geldt ook voor Stefan de Vrij, die vorig seizoen vaak reserve was en nu bezig is aan een tweede leven bij Inter.

Borussia Dortmund

CL-deelnames: 17

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (1997)

Trainer: Edin Terzic (Dui)

Belangrijke aanwinsten: Felix Nmecha en Marcel Sabitzer

Donyell Malen blinkt in het shirt van Borussia Dortmund wekelijks uit in de Bundesliga. Alleen in de Champions League-wedstrijden van vorig seizoen kwam hij niet tot scoren. Het avontuur van Dortmund eindigde mede door de doelpuntendroogte bij Malen al in de achtste finales tegen Chelsea. Kan de oud-PSV'er de lijn van de competitie dit jaar doortrekken in het miljardenbal?

De man in vorm bij Borussia Dortmund: Donyell Malen. Foto: AP

Atlético Madrid

CL-deelnames: 13

Beste prestatie: verliezend finalist, 2 keer (2014 en 2016)

Trainer: Diego Simeone (Arg)

Belangrijke aanwinsten: César Azpilicueta en Çaglar Söyüncü

Is de magie van de flamboyante Diego Simeone uitgewerkt of kan hij Atlético Madrid toch nog een keer naar zijn hand zetten? De Argentijn is bezig aan zijn dertiende seizoen bij de Spaanse topclub, die onder zijn leiding in 2014 en 2016 de Champions League-finale haalde. Vorig seizoen twijfelden Spaanse media eraan of Simeone nog de juiste man op de juiste plek was. Dit seizoen is hij met de kwakkelende Memphis Depay in de selectie aardig gestart met zeven punten in drie wedstrijden.

RB Leipzig

CL-deelnames: 5

Beste prestatie: halve finale, 1 keer (2020)

Trainer: Marco Rose (Dui)

Belangrijke aanwinsten: Castello Lukeba, Loïs Openda, Nicolas Seiwald, Benjamin Sesko en Xavi Simons

Kan Xavi Simons het ook op het allerhoogste niveau? Die vraag zal de spelmaker zich ongetwijfeld hebben gesteld bij het kiezen tussen een langer verblijf bij PSV of een avontuur elders. Hij komt bij RB Leipzig terecht in een talentenfabriek, die elk jaar de smaakmakers verliest en uiteindelijk toch wéér een sterk elftal heeft staan. Dit jaar vertrokken Josko Gvardiol (Manchester City), Dominik Szoboszlai (Liverpool) en Christopher Nkunku (Chelsea). Met Castello Lukeba, Benjamin Sesko en Simons dient een nieuwe generatie zich alweer aan.

Xavi Simons mag zijn kunsten in de Champions League gaan vertonen. Foto: Getty Images

FC Porto

CL-deelnames: 26

Beste prestatie: eindwinnaar, 1 keer (2004)

Trainer: Sérgio Conceição (Por)

Belangrijke aanwinsten: Nico González, Fran Navarro en Jorge Sánchez

Veertig jaar oud en nog altijd op Champions League-niveau actief. Het gaat over Pepe, die nog steeds de rots in de branding is bij FC Porto. De oud-verdediger van Real Madrid moet nog even doorgaan om de oudste speler in de Champions League ooit te worden. Dat record staat op naam van keeper Marco Ballotta, die in 2007 op 43-jarige leeftijd het shirt van Lazio tegen Real Madrid droeg. Coach Sérgio Conceição, vader van Ajacied Francisco Conceição, is slechts acht jaar ouder dan Pepe.

Arsenal

CL-deelnames: 19

Beste prestatie: verliezend finalist, 1 keer (2006)

Trainer: Mikel Arteta (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Kai Havertz, Declan Rice en Jurriën Timber

Een belangrijke nuance bij het rijtje aanwinsten is dat Jurriën Timber, die voor 40 miljoen euro overkwam van Ajax en direct basisspeler werd, lange tijd niet inzetbaar is door een knieblessure. Dat neemt niet weg dat Arsenal een sterk elftal heeft: de nummer twee van de Premier League van vorig seizoen gaf voor Declan Rice (116 miljoen euro) en Kai Havertz (75 miljoen euro) zeldzaam hoge bedragen uit. Bijzonder weetje: dit wordt de eerste Champions League-deelname voor Arsenal zonder Arsène Wenger aan het roer.

De geblesseerde Jurriën Timber moet de Champions League-duels vanaf de tribune bekijken. Foto: Getty Images

Meeste Champions League-duels Cristiano Ronaldo - 183 duels

Iker Casillas - 177 duels

Lionel Messi - 163 duels

Karim Benzema - 152 duels

Xavi - 151 duels

Raúl - 142 duels

Thomas Müller - 142 duels

Ryan Giggs - 141 duels

Toni Kroos - 139 duels

Sergio Ramos - 137 duels

Pot 3

Shakhtar Donetsk

CL-deelnames: 17

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2011)

Trainer: Patrick van Leeuwen (Ned)

Belangrijke aanwinsten: Dmytro Chygrynskyi en Newerton

Voetbal is een bijzaak, en al helemaal in Oekraïne. De Russische invasie in februari 2022 heeft uiteraard ook zijn weerslag op de competitie. Het seizoen 2021/2022 werd nooit voltooid, maar vorig jaar werd de draad opgepakt. Dat gebeurde zonder veel buitenlanders, die massaal Oekraïne verlieten nadat een FIFA-maatregel hen daartoe in staat had gesteld. Shakhtar Donetsk zag vrijwel al zijn Brazilianen vertrekken, maar slaagde er toch in de landstitel op te eisen. In Europa reikte de UEFA Cup-winnaar van 2009 tot de achtste finale van de Europa League, waarin Feyenoord veel te sterk bleek.

Een weerzien met de Rotterdammers behoort op basis van de potindeling tot de mogelijkheden. Voor de in juli aangestelde Nederlandse Shakhtar-trainer Patrick van Leeuwen zou dat uiteraard een bijzonder affiche zijn. Shakhtar speelt zijn 'thuisduels' in Hamburg, nadat de club het afgelopen seizoen nog was uitgeweken naar Warschau.

Red Bull Salzburg

CL-deelnames: 5

Beste prestatie: achtste finale, 1 keer (2022)

Trainer: Gerhard Struber (Oos)

Belangrijke aanwinsten: Mads Bidstrup, Petar Ratkov en Aleksa Terzic

Jarenlang liet Red Bull Salzburg zich beetnemen in de voorrondes. Door de goede prestaties van Oostenrijk op de UEFA-coëfficiëntenlijst hoeft de abonnementskampioen dat mijnenveld niet meer door. Niet dat de voorbereiding soepel verliep, want vlak voor de competitiestart zag Red Bull Salzburg trainerstalent Matthias Jaissle zwichten voor een ongetwijfeld lucratieve aanbieding van Al Ahli.

Het is aan de wat onbekende Gerhard Struber, die overkwam van zusterclub New York Red Bulls, om de stabiele prestaties van de laatste seizoenen voort te zetten. Dat is geen sinecure, want met spitsen Noah Okafor (AC Milan) en Benjamin Sesko (RB Leipzig) en middenvelder Nicolas Seiwald (eveneens RB Leipzig) zochten drie raspaardjes andere oorden op. Verdediger Strahinja Pavlovic, een ander toptalent, bleef vooralsnog behouden.

De spelers van Red Bull Salzburg paraderen met de schaal na het veroveren van de titel in de Oostenrijkse Bundesliga. Foto: Getty Images

AC Milan

CL-deelnames: 19

Beste prestatie: eindwinnaar, 3 keer (1994, 2003 en 2007)

Trainer: Stefano Pioli (Ita)

Belangrijke aanwinsten: Samuel Chukwueze, Christian Pulisic en Tijjani Reijnders

Het nieuwe AC Milan sprankelt voorlopig. Christian Pulisic (Chelsea), Samuel Chukwueze (Villarreal), Noah Okafor (Red Bull Salzburg) én Tijjani Reijnders (AZ) geven trainer Stefano Pioli veel meer opties dan vorig seizoen, toen erg veel afhing van Rafael Leão. In de competitie leidde de smalle selectie tot veel puntenverlies en een kleurloze vierde plaats.

De campagne in de Champions League zorgde voor het zout in de pap. AC Milan schakelde in de knock-outfase Tottenham Hotspur en Napoli uit, waarna uitgerekend stadgenoot Internazionale een einde maakte aan de opmars. Voor veel jonge voetballiefhebbers was dat iets nieuws: een AC Milan dat tot diep in het voorjaar meestreed om de Europese hoofdprijs.

SC Braga

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: groepsfase, 2 keer (2010 en 2012)

Trainer: Artur Jorge (Por)

Belangrijke aanwinsten: José Fonte en João Moutinho

Bij PSV wilde het niet lukken voor Bruma, maar in dienst van SC Braga heeft hij al meermaals zijn waarde bewezen. Het was de 28-jarige aanvaller die het tweeluik met Panathinaikos in de play-offs besliste door in Athene de winnende 0-1 te maken. Zo viert Braga na elf jaar zijn rentree in de Champions League na een seizoen waarin de club zijn meeste punten, meeste zeges en meeste goals realiseerde in de Portugese competitie. Trainer Artur Jorge, geboren en getogen in Braga, kende daarmee een uitstekend debuutseizoen bij zijn grote liefde. Het is ondertussen een raadsel waarom de Europese elite Ricardo Horta - smaakmaker, aanvoerder en creatief brein ineen - nog niet heeft opgepikt.

Sporting Braga bleef vorig seizoen knap Sporting CP voor in de Portugese competitie. Foto: Getty Images

PSV

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: halve finale, 1 keer (2005)

Trainer: Peter Bosz (Ned)

Belangrijke aanwinsten: Sergiño Dest, Noa Lang, Ricardo Pepi, Jerdy Schouten en Malik Tillman

Na vijf jaar mag PSV weer aanschuiven bij de Europese elite. De Eindhovenaren zetten hun bliksemstart onder Peter Bosz voort door Rangers FC over twee wedstrijden uit te schakelen. Op 11 december 2018 was Hirving Lozano de laatste PSV'er met een doelpunt in de groepsfase van de Champions League, in een uitwedstrijd bij Internazionale (1-1). De Mexicaan staat op het punt terug te keren in het Philips Stadion, waarmee de jubelzomer van PSV een vervolg krijgt. Zit er een stunt in de Champions League in?

Luuk de Jong viert zijn treffer in de uitwedstrijd bij Rangers FC. Foto: Pro Shots

Lazio

CL-deelnames: 6

Beste prestatie: kwartfinale, 1 keer (2000)

Trainer: Maurizio Sarri (Ita)

Belangrijke aanwinsten: Taty Castellanos, Daichi Kamada en Luca Pellegrini

Met nul punten uit twee wedstrijden is Lazio dramatisch begonnen aan de Serie A. De best of the rest van vorig seizoen achter het ongenaakbare Napoli moet duidelijk wennen aan het leven zonder de naar Al Hilal vertrokken Sergej Milinkovic-Savic. Trainer Maurizio Sarri, die toch al vaak oogt alsof hij al het leed van de wereld op zijn schouders draagt, klaagde al meermaals over het uitblijven van versterkingen. Of Lazio kan stunten in de Champions League zal voornamelijk afhangen van de vorm van creatieve geesten als Luis Alberto en Felipe Anderson, en of Ciro Immobile ook op 33-jarige leeftijd de kunst van het afronden nog beheerst.

Rode Ster

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: groepsfase, 2 keer (2018 en 2019)

Trainer: Barak Bakhar (Isr)

Belangrijke aanwinsten: Milos Degenek en Omri Glazer

Afgelopen seizoen kroonde Rode Ster zich voor de zesde keer op rij tot kampioen van Servië. Dat gebeurde zonder ook maar één nederlaag en met een voorsprong van 22 punten op de verrassende nummer twee FK TSC. De tijden dat Rode Ster ook in Europa indruk maakte - het won in 1991 zelfs de Europacup I - zijn voltooid en verleden. Een derde plaats in de groep en daarmee een doorstart in de Europa League geldt al als een succes. Voormalig Feyenoorder Uros Spajic is de voor het Nederlandse publiek bekendste naam in de selectie van de club die de voorrondes mocht overslaan door de opmars van Servië op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

Peter Olayinka is een van de smaakmakers bij Rode Ster. Foto: Getty Images

FC Kopenhagen

CL-deelnames: 5

Beste prestatie: achtste finale, 1 keer (2011)

Trainer: Jacob Neestrup (Den)

Belangrijke aanwinsten: Elias Achouri en Mohamed Elyounoussi

Liefst drie voorrondes moest FC Kopenhagen overleven op weg naar de Champions League. Na Breidablik en Sparta Praag rekenden de Denen in de play-offs af met het Poolse Raków. Voormalig Feyenoord- en Vitesse-verdediger Kevin Diks is een vaste waarde bij FC Kopenhagen, dat vorig seizoen op weg naar de landstitel liefst negen nederlagen leed. De pas 35-jarige trainer Jacob Neestrup werd begin vorig seizoen aangesteld en kon daardoor al even meedraaien in de Champions League. Daarin noteerden de Denen voor eigen publiek drie remises, maar bleken ze buitenshuis kanonnenvoer.

Laatste 10 Champions League-winnaars 2014: Real Madrid

2015: FC Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Real Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern München

2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City

Pot 4

Young Boys

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: groepsfase, 2 keer (2018 en 2021)

Trainer: Raphaël Wicky (Zwi)

Belangrijke aanwinsten: Lukasz Lakomy en Darian Males

Kent u Filip Ugrinic nog? De in het seizoen 2019/2020 anoniem bij FC Emmen meehobbelende middenvelder maakte tijdens de return in de play-offs de 3-0 tegen Maccabi Haifa, waarmee het tweeluik definitief was beslist. Het zegt veel over het niveau van Young Boys, waarbij een speler die in de Eredivisie nauwelijks opviel een basisplaats heeft. De Zwitserse kampioen bezit weinig wapens, al is spits Jean-Pierre Nsame wel een handenbinder.

Real Sociedad

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: achtste finale, 1 keer (2004)

Trainer: Imanol Alguacil (Spa)

Belangrijke aanwinsten: Kieran Tierney en Arsen Zakharyan

Statistici rekenden al op de Champions League-rentree van Real Sociedad, dat eerder in 2003/2004 en 2013/2014 deelnam aan het elitetoernooi. Een optreden in 2023/2024 lag wat dat betreft in de lijn der verwachtingen. Het is doodzonde dat smaakmaker David Silva afgelopen zomer door een kruisbandblessure zijn loopbaan beëindigde en dus niet nog eenmaal kan schitteren op het hoogste podium.

De Basken verwachten nu nog meer van de lichtvoetige clubicoon Mikel Oyarzabal en de in Frankrijk geboren verdediger Robin Le Normand, sinds kort Spaans international. Voormalig NAC Breda-speler Umar Sadiq, die begin vorig seizoen een zware blessure opliep, geldt als breekijzer-deluxe.

Umar Sadiq haalt uit in een oefenduel met Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images

Galatasaray

CL-deelnames: 16

Beste prestatie: kwartfinale, 2 keer (2001 en 2013)

Trainer: Okan Buruk (Tur)

Belangrijke aanwinsten: Angeliño, Wilfried Zaha en Hakim Ziyech

Nog maar vijftien maanden geleden finishte Galatasaray als dertiende in de Süper Lig, een van de dieptepunten in de clubhistorie. Mede door de komst van zwaargewichten als Lucas Torreira, Mauro Icardi en Dries Mertens veroverde de met geld smijtende UEFA Cup-winnaar van 2000 vorig seizoen voor het eerst sinds 2019 weer de titel. Deze zomer pakte Galatasaray door met onder meer het huren van Hakim Ziyech, die overbodig was bij Chelsea, en het vastleggen van Wilfried Zaha, jarenlang de absolute sterspeler bij Crystal Palace. Turkse clubs stelden de voorbije seizoenen chronisch teleur in Europa. Wellicht dat dit nieuwsgierigmakende Galatasaray voor een trendbreuk kan zorgen.

Celtic

CL-deelnames: 11

Beste prestatie: achtste finale, 2 keer (2007 en 2008)

Trainer: Brendan Rodgers (NIr)

Belangrijke aanwinsten: Gustaf Lagerbielke en Maik Nawrocki

Het gaat vaak over de coëfficiëntensuccessen van Nederland, maar in bredere zin is het Schotland dat de meeste progressie heeft geboekt op de fameuze UEFA-lijst. Vijf jaar geleden dreigde een tuimeling uit de top dertig, anno nu is Schotland een trots lid van de top tien. De volgende stap is het neerzetten van een beklijvende prestatie in de Champions League door een Schotse club.

Is dat realistisch? Landskampioen Celtic mist de pure klasse om tegen tegenstanders van faam en naam het verschil te maken, zeker zonder de naar Al Ittihad vertrokken Jota. Het wordt fascinerend om te zien of het Japanse duo Daizen Maeda en Kyogo Furuhashi kan schitteren in de Champions League.

Na een overwegend succesvol verblijf bij Leicester City is Brendan Rodgers terug bij Celtic. Foto: Getty Images

Newcastle United

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: tweede groepsfase, 1 keer (2002)

Trainer: Eddie Howe (Eng)

Belangrijke aanwinsten: Harvey Barnes, Tino Livramento, Sandro Tonali

In zekere zin ligt Newcastle United voor op schema. Ten tijde van de overname door het steenrijke Saoedische investeringsfonds PIF in het najaar van 2021 verkeerden 'The Magpies' in degradatienood. Zonder extreem in de bus te blazen voor aankopen heeft de club van manager Eddie Howe zich in anderhalf jaar tijd opgewerkt tot Champions League-deelnemer. Een van de hoofdrolspelers in het succes is Sven Botman, die vorig seizoen een vaste waarde was. De selectie herbergt ondanks de nieuwe status ook nog local heroes als Paul Dummett en Sean Longstaff.

1. FC Union Berlin

CL-deelnames: 0

Beste prestatie: -

Trainer: Urs Fischer (Zwi)

Belangrijke aanwinsten: Robin Gosens, Lucas Tousart en Kevin Volland

Hoelang is de benaming 'stuntclub' passend als stunten structureel wordt? 1. FC Union Berlin verbaast al jaren vriend en vijand. Ondanks alle financiële beperkingen is de club van trainer Urs Fischer een stabiele subtopper. Vorig seizoen werd tussen de uitstekende Bundesliga-prestaties door Ajax bijna achteloos opzijgeschoven in de tussenronde van de Europa League.

Union kickte nooit op grote namen, maar deze zomer lijkt van een trendbreuk sprake. De Berlijners haalden Robin Gosens voor een clubrecord van 13 miljoen euro op bij Internazionale en namen Lucas Tousart over van het zwalkende Hertha BSC. Over Hertha gesproken: Union werkt zijn Champions League-thuisduels af in het Olympiastadion van de stadgenoot. Dat heeft alles te maken met de relatief beperkte capaciteit (22.000) van het eigen knusse Stadion An der Alten Försterei.

Robin Gosens maakte pas deze maand zijn debuut in de Bundesliga. Foto: Getty Images

Antwerp FC

CL-deelnames: 0

Beste prestatie: -

Trainer: Mark van Bommel (Ned)

Belangrijke aanwinsten: Chidera Ejuke en George Ilenikhena

Dankzij een pegel van Toby Alderweireld tijdens een doldwaze laatste speelronde kroonde het Antwerp FC van Mark van Bommel zich tot landskampioen. Onder de ambitieuze vastgoedmagnaat Paul Gheysens timmerde de roemruchte club al jaren aan de weg, maar het laatste stapje naar de Belgische hoofdprijs kon niet worden gezet.

Met een technisch duo uit Nederland - Marc Overmars is chef aankopen na zijn vertrek bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag - heeft de club de poort richting het voetbalwalhalla ingetrapt. Antwerp FC is de zevende Belgische club die is doorgedrongen tot de Champions League, waarmee de zuiderburen op dit vlak Nederland hebben geëvenaard.

RC Lens

CL-deelnames: 2

Beste prestatie: eerste ronde (1998 en 2002)

Trainer: Franck Haise (Fra)

Belangrijke aanwinsten: Andy Diouf en Elye Wahi

De club met het laagste clubcoëfficiënt in deze Champions League-editie is RC Lens, dat vorig seizoen slechts op één punt van kampioen Paris Saint-Germain finishte. De tactisch zeer flexibele trainer Franck Haise zwaaide deze zomer met Loïs Openda en Seko Fofana twee sterspelers uit en kreeg er onder anderen Elye Wahi voor in de plaats.

De twintigjarige aanvaller was vorig seizoen een sensatie bij Montpellier en het moet raar lopen wil hij niet snel debuteren voor de Franse nationale ploeg. Liefst 30 miljoen euro tikte RC Lens voor hem af, waarmee Wahi met afstand de duurste aankoop ooit is van de kampioen van 1998. Dan was Stijn Spierings, die transfervrij overkwam van Toulouse, een stuk goedkoper.