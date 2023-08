Moeder van omstreden Spaanse bondsvoorzitter in hongerstaking

De moeder van de hevig onder vuur liggende Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales is in een kerk in hongerstaking gegaan. De vrouw zegt niets te eten tot "de onmenselijke en bloeddorstige jacht" op haar zoon is gestopt.

Diverse Spaanse media melden maandag dat de vrouw, genaamd Ángeles Béjar, zich heeft genesteld in een kerk in de Spaanse plaats Motril in Andalusië. Ook Béjars zus is in de kerk in hongerstaking gegaan.

Béjar zegt "dag en nacht" in de kerk te zullen verblijven tot er gerechtigheid is voor haar zoon. Ze vraagt zich af "waarom men zo wreed" is richting haar zoon en zegt dat hij niet in staat is "iemand kwaad te doen".

Rubiales ligt onder vuur nadat hij ruim een week geleden na de gewonnen WK-finale van Spanje speelster Jennifer Hermoso op haar mond kuste. Hoewel er een storm van kritiek losbarstte en talloze personen en instanties het vertrek van Rubiales eisten, weigert hij tot op heden te vertrekken.

Moeder van Rubiales wil dat Hermoso 'de waarheid' vertelt

De Spaanse bond noemde Hermoso zaterdag in een verklaring een "leugenaar", omdat ze zou hebben ingestemd met de kus. De moeder van de bondsvoorzitter eist dat de speelster "de waarheid" spreekt over haar zoon en dat ze "blijft bij haar eerste versie van de gebeurtenissen". In een eerste reactie stelde Hermoso dat de band tussen haar en Rubiales goed was. Later veroordeelde Hermoso de actie van de bondsvoorzitter wel.

De FIFA heeft Rubiales voor negentig dagen geschorst. In die periode mag hij op zowel nationaal als internationaal niveau geen functie in het voetbal uitoefenen. De Spaanse bond laste voor later op maandag een spoedvergadering in naar aanleiding van de recente gebeurtenissen.