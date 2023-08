PSV rekent woensdagavond in het cruciale play-offduel met Rangers in de Champions League op goals van Luuk de Jong. De 33-jarige spits is onder trainer Peter Bosz bezig aan zijn beste seizoensstart ooit voor de Eindhovenaren.

Perfect raakte hij hem niet eens, maar de touch van De Jong met zijn nek bleek vorige week tóch voldoende voor de 2-2 voor PSV tegen Rangers. Geluk? Voor de in de lucht schier onklopbare spits eerder typerend. Hij maakte al talloze cruciale doelpunten voor PSV uit luchtduels. 43,7 procent van zijn totale aantal PSV-goals produceerde De Jong met zijn hoofd.

Bovendien: bij een De Jong in bloedvorm valt bijna alles binnen. Het was voor de spits alweer doelpunt nummer vijf van het seizoen. Ook leverde hij in de eerste zes duels van het seizoen twee assists af. Alleen als speler van FC Twente - in het seizoen 2010/2011 - begon de in het Zwitserse Aigle geboren spits zó goed aan een jaargang.

PSV speelt dichter bij het vijandelijke doel, De Jong krijgt meer kansen. Hij kan nu ook eerder gevonden worden op zijn hoofd. Dat is zijn grote wapen.

Huub Stevens, voormalig PSV-trainer

Toeval lijkt die topvorm niet, gezien de uitspraken van De Jong voorafgaand aan het seizoen. Hij voelt zich prettiger bij het spelsysteem van Bosz dan bij dat van zijn oud-trainer Ruud van Nistelrooij. "Ik heb dit spel liever dan vanuit de eigen zestien naar de zestien van de tegenstander counteren", zei de 39-voudig international voorafgaand aan het seizoen tegenover het Eindhovens Dagblad.

Zowel de uitspraak van De Jong als zijn goede seizoensstart is voor Huub Stevens geen verrassing. "Het spelsysteem van Bosz past bij hem", duidt de voormalig PSV-trainer. De Eindhovenaren willen onder de deze zomer aangestelde Bosz dominant voetballen, hoog druk zetten en vanuit balbezit kansen creëren. "Ook voor De Jong was het aanpassen, maar dat heeft hij rap gedaan."

Van Nistelrooij, die in mei opstapte, deed het vorig seizoen anders. Hoewel de Eindhovenaren de meeste competitiedoelpunten (89) maakten, speelden ze met name op de omschakeling. De Jong draaide met veertien competitiegoals in 24 duels - de oud-spits van Sevilla miste veel wedstrijden door blessures - cijfermatig gezien geen slecht seizoen.

Maar volgens voormalig PSV-coach Aad de Mos was het omschakelingsvoetbal van de Eindhovenaren niet wat paste bij De Jong, die in de zomer van 2022 na periodes bij Sevilla en FC Barcelona terugkeerde in het Philips Stadion. "Hij moest vaak 80 meter overbruggen om na een tegenaanval bij het vijandelijke doel te komen. Die speelstijl kost veel kracht en energie, die je voornamelijk wil bewaren voor het aanvallende deel."

Dat lukt De Jong nu, omdat PSV volgens Stevens dit seizoen "10 meter verder naar voren speelt dan onder Van Nistelrooij". "Dat lijkt weinig, maar is voor een spits een wereld van verschil. PSV speelt dichter bij het vijandelijke doel, De Jong krijgt meer kansen. Hij kan nu ook eerder gevonden worden op zijn hoofd. Dat is zijn grote wapen."

Eerste zes duels Luuk de Jong in het seizoen 2023/2024 Feyenoord-PSV: 0-0

PSV-Sturm Graz: 4-1, 2 goals De Jong

PSV-FC Utrecht: 2-0

Sturm Graz-PSV: 1-3, 1 doelpunt en 1 assist De Jong

Vitesse-PSV: 1-3, 1 doelpunt en 1 assist De Jong

Rangers FC-PSV: 2-2, 1 doelpunt De Jong

'Het gevaar komt nu van beide flanken'

Wat het Bosz-voetbal volgens Stevens ook gunstig maakt voor De Jong, is dat de Eindhovenaren "onvoorspelbaarder" zijn geworden. Vorig seizoen liepen aanvallen voornamelijk via smaakmaker Xavi Simons.

"Nu komt het gevaar van beide flanken, via Noa Lang én Johan Bakayoko. En de backs komen er constant overheen. Verdedigers van de tegenstander zijn nu met alle spelers van PSV zoet. Voorheen konden ze zich makkelijker op de ploeg instellen."

De Jong leek de "klik" met het spelsysteem van Bosz al te voelen aankomen. Hij vertelde aan het ED "meteen een goed gevoel" te hebben gehad toen hij hoorde dat de Apeldoorner de trainer in het Philips Stadion werd. De speelstijl van Bosz deed De Jong denken aan die van Mark van Bommel, onder wie De Jong wekelijks excelleerde en een transfer naar Sevilla verdiende.

Ik kwam Luuk laatst tegen bij een kinderspeelparadijs. Hij speelde daar met zijn kinderen en oogde vrolijk. Je ziet dat hij ook buiten het veld ontspannen is.

Huub Stevens, voormalig PSV-trainer

Bosz maakte De Jong op zijn beurt direct belangrijk door de 33-jarige spits de aanvoerdersband te laten behouden. De geluiden dat De Jong zijn basisplek zou verliezen door de komst van spits Ricardo Pepi, die voor zo'n 12 miljoen euro werd overgenomen van FC Augsburg, verdwenen daardoor snel.

De Mos: "Pepi doet het niet eens slecht. Hij jaste er laatst weer drie in in één oefenduel. Maar hij bivakkeert nu achter een De Jong, bij wie op dit moment alles bingo is."

Luuk de Jong was met zijn gelijkmaker (2-2) in het heenduel met Rangers FC van levensbelang voor PSV. Foto: Getty Images

Stevens gelooft in recordaantal competitiegoals

Dat wijzen de cijfers ook uit. Met vijf treffers in zes duels ligt de spits voor op het schema van zijn beste twee seizoenen voor PSV. In 2015/2016 én 2018/2019 maakte hij 32 doelpunten uit respectievelijk 44 en 43 duels.

Stevens ziet een De Jong die vergelijkbaar is met hoe hij was in die seizoenen. "Hij straalt. Ik kwam hem laatst tegen bij een kinderspeelparadijs. Hij speelde daar met zijn kinderen en oogde vrolijk. Je ziet dat hij ook buiten het veld ontspannen is."

PSV kan meer doelpunten van De Jong, die in een bijzonder rijtje staat van PSV-topscorers in Europa (zie kader), tegen Rangers goed gebruiken. Vorig seizoen deed het gemis van De Jong zich in hetzelfde affiche als woensdagavond sterk voelen bij PSV. Hij viel halverwege geblesseerd uit, waarna een tam PSV met 0-1 verloor. Daardoor liepen de Eindhovenaren Champions League-voetbal mis.

De Mos verwacht dat De Jong het woensdagavond tegen Rangers niet gemakkelijk krijgt. "Hij zal twee beukers om zich heen krijgen, die hem 'droog' gaan proberen te leggen. Dan is het aan de andere jongens om ervan te profiteren", zegt De Mos. Stevens: "Ik denk dat PSV met 2-1 gaat winnen. Dankzij een doelpunt van De Jong? Dat zit er zeker in. Luuk is onder Bosz weer de oude Luuk."

De wedstrijd tussen PSV en Rangers in Eindhoven begint woensdagavond om 21.00 uur. De winnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV speelde in 2018 voor het laatst in de groepsfase van het miljoenenbal.