Xavi looft Frenkie de Jong na spectaculaire zege: 'Een echte persoonlijkheid'

Xavi is lovend over de inbreng van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. De Oranje-international maakte zondag de 0-2 voor de Spaanse topclub bij de spectaculaire 3-4-zege op Villarreal.

"Het niveau van Frenkie is geweldig, maar dat is niets nieuws", zei Xavi op de persconferentie na afloop. "Hij presteert al maanden op hoog niveau. Vorig seizoen was hij al exceptioneel."

"Hij speelt al een paar wedstrijden extreem goed", vervolgde de coach. "Als je hem nu ziet spelen, is hij een van de beste middenvelders ter wereld. Hij is een echte persoonlijkheid geworden en breekt de linies van de tegenstanders open. Hij is gelukkig op de positie waar hij nu speelt."

Xavi hoopt nog lang de beschikking te hebben over de 26-jarige middenvelder. "Ik ben erg tevreden over hem. Frenkie tikt momenteel zijn beste niveau aan sinds zijn komst naar FC Barcelona in 2019."

𝐅𝐑𝐄𝐍𝐊𝐈𝐄 𝐃𝐄 𝐉𝐎𝐍𝐆! 🧡

De middenvelder scoort niet vaak, maar zet hier zelf de aanval op en rondt koeltjes af 🎯



Zijn eerste goal van het seizoen en Barça op 2-0 👏#ZiggoSport #LaLiga #VillarrealBarça pic.twitter.com/oGd0Wrx3je — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2023

Xavi baalt van gemiste kansen

Naast De Jong scoorden ook Gavi, Ferran Torres en Robert Lewandowski namens FC Barcelona in Estadio de la Cerámica. De Catalanen kwamen na een 0-2-voorsprong met 3-2 achter, maar halverwege de tweede helft herstelde de uitploeg de schade.

"Het was een krankzinnige wedstrijd, maar dat was onze eigen schuld", zei Xavi. "We hadden de wedstrijd onder controle, maar gaven het daarna weg. We hadden meer kansen om te scoren, maar we waren helaas niet scherp bij de afronding."