Mancini twee weken na vertrek bij Italië aan de slag als Saoedische bondscoach

Roberto Mancini is de nieuwe bondscoach van Saoedi-Arabië. De komst van de zeer ervaren trainer is zondag aangekondigd, twee weken nadat hij verrassend vertrok als bondscoach van Italië.

"Ik heb geschiedenis geschreven in Europa. Nu is het tijd om dat in Saoedi-Arabië te gaan doen", zegt Mancini in een video waarin de Saoedische bond zijn aanstelling bekendmaakt. Hij wordt maandag gepresenteerd.

De 58-jarige Mancini tekent een zeer lucratief contract tot eind 2027. Hij gaat naar verluidt 25 miljoen euro per jaar verdienen. Op 8 september zit hij voor het eerst op de bank tijdens een vriendschappelijke interland tegen Costa Rica. Vier dagen later is Zuid-Korea de tegenstander.

Mancini krijgt als grote opdracht om Saoedi-Arabië naar het WK van 2026 te leiden. Het land was er eind vorig jaar voor de zesde keer bij op het mondiale eindtoernooi. De groepsfase was het eindstation.

Saoedi-Arabië is na Italië het tweede land waarvan Mancini bondscoach wordt. Met Italië werd hij twee jaar geleden Europees kampioen. In clubverband had hij Fiorentina, Lazio, Internazionale, Manchester City, Galatasaray en FC Zenit onder zijn hoede.

Mancini is een van de inmiddels vele bekende namen uit de voetbalwereld die voor het grote geld in Saoedi-Arabië kiezen. Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané en een flink aantal anderen gingen hem voor.