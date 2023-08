Tranen van geluk bij Feyenoord-talent Zechiël na debuut: 'Heel erg dankbaar'

Met tranen van geluk stond Feyenoord-talent Gjivai Zechiël zondag na het gewonnen duel met Almere City (6-1) op het veld in De Kuip. De negentienjarige middenvelder was dolblij met zijn debuut voor de regerend landskampioen.

Lutsharel Geertruida was er na afloop als de kippen bij om de huilende Zechiël te omhelzen. "Supermooi dat 'Lutsha' dit doet. We hebben allemaal lieve jongens in het team, maar hij is wel degene die me het meest helpt", zei een lachende Zechiël na afloop tegen ESPN.

De middenvelder was als een kind zo blij met zijn officiële debuut voor Feyenoord. Zechiël viel tegen Almere in de 77e minuut in voor Quilindschy Hartman. "Ik heb wel eerder in De Kuip gespeeld, tijdens de oefenwedstrijd tegen Villarreal (in de voorbereiding op dit seizoen, red.). Dat was ook prachtig, maar dit is toch anders. Dit geeft iets extra's. Ik ben heel erg dankbaar."

Zechiël speelt kwam in 2018 vanuit Sparta naar Feyenoord. Hij tekende in april 2022 zijn eerste profcontract tot medio 2025, maar werkte zijn duels vorig seizoen nog af in het onder-21 team van Feyenoord. Dit seizoen grijpt hij zijn kans. Zechiël mocht mee op trainingskamp met het eerste elftal naar Oostenrijk én behoorde tot de selectie in de duels met PSV (Johan Cruijff Schaal), Sparta en dus Almere.

Lutsharel Geertruida duwt Gjivai Zechiël bij het bedanken van het Feyenoord-publiek naar voren om hem in het zonnetje te zetten. Foto: Getty Images

'Mijn moeder krijgt een dikke kus'

Trainer Arne Slot vertelde na afloop van de wedstrijd in De Kuip dat Zechiël zijn debuut zelf heeft afgedwongen. "Hij is heel competitief met de andere jongens. In het kwartier dat hij tegen Almere heeft gespeeld, heeft hij dat ook laten zien. Hij is snel op zijn voeten, heeft een groot loopvermogen en is technisch vaardig. Als je goed genoeg bent, krijg je van deze club en trainer de kans", aldus Slot.