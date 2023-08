Kane grijpt wéér hoofdrol en leidt Bayern met twee doelpunten naar overwinning

Delen via E-mail

Harry Kane is bij Bayern München direct van groot belang. De van Tottenham Hotspur overgekomen spits hielp zijn nieuwe club zondag in zijn tweede Bundesliga-wedstrijd langs FC Augsburg: 3-1.

De dertigjarige Kane beleefde vorige week tegen Werder Bremen met een doelpunt en een assist al een sterk competitiedebuut bij Bayern München en zette die lijn in zijn eerste thuiswedstrijd in de competitie direct door. De van Tottenham overgekomen spits liet het thuispubliek twee keer juichen.

Na een eigen doelpunt van Felix Uduokhai maakte Kane in de veertigste minuut vanaf de strafschopstip zijn eerste doelpunt als aanvaller van Bayern in de Alianz Arena. De Engelsman schoot een penalty hard binnen na een handsbal van Niklas Dorsch.

Halverwege de tweede helft was Kane opnieuw trefzeker. Hij werd de diepte in gestuurd door vleugelverdediger Alphonso Davies en tikte de bal op fraaie wijze achter Augsburg-doelman Finn Dahmen. Kane bracht daardoor zijn totaal op drie goals in twee competitiewedstrijden.