Frenkie de Jong draagt met treffer bij aan winst FC Barcelona in spektakelstuk

Frenkie de Jong heeft zondag in een spektakelstuk een belangrijke bijdrage geleverd aan een zege van FC Barcelona. De middenvelder maakte zijn eerste seizoensgoal in de met 3-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Villarreal.

De Jong zorgde na een kwartier spelen voor de 0-2. De Oranje-international dook na een mooie aanval van FC Barcelona vrij op voor het vijandige doel en schoot de bal gedecideerd in de linkerhoek.

Even daarvoor had Gavi de score geopend voor FC Barcelona. De Spaanse middenvelder kopte raak uit een voorzet van Lamine Yamal.

Viillarreal knokte zich terug en kwam nog voor rust op gelijke hoogte. Na een klein half uur kopte Juan Foyth raak uit een corner en een kwartier later rondde voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth een prachtige aanval af.

Vroeg in de tweede helft kwam Villarreal op voorsprong via een fraai schot van Álex Baena. Maar Barcelona raakte niet van slag en ging op zoek naar de gelijkmaker. Yamal was daar met een schot op de paal al dichtbij, waarna Ferran Torres uit een rebound wel de 3-3 maakte.