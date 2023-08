Slot vindt dit Feyenoord deels beter dan kampioensploeg: 'Er is meer concurrentie'

Arne Slot vindt dat Feyenoord deels al verder is dan in het kampioensjaar. De trainer van de Rotterdammers was zondag na de 6-1-overwinning op Almere City ook kritisch over het aantal gemiste kansen.

Feyenoord won voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en legde een puike wedstrijd op de mat. "Het was één groot schotenfestival. Maar als je 31 keer richting doel schiet en er - buiten de standaardsituaties - maar drie maakt, kan het vele malen beter", zei Slot na de wedstrijd in De Kuip.

"Het is fijn om te zien dat de doelpunten die we hebben gemaakt, voortkomen uit hoe we hebben getraind. En ja, het is fijn dat je ook uit standaardsituaties scoort. Maar laat je de drie doelpunten uit standaardsituaties in de tweede helft weg, dan verlies je na rust eigenlijk met 0-1, ondanks al die kansen."

Voetballend is Feyenoord volgens Slot juist verder dan vorig seizoen. Een seizoen waarin het glansrijk kampioen werd en menig tegenstander overrompelde. "Het team van dit seizoen kan tussen de zestienmetergebieden beter voetballen dan vorig seizoen. Alleen moeten we dus de stap maken dat we uit al die goede aanvallen ook tot goals gaan komen."

Volgens Slot is dat een "klein stapje". De trainer vindt het niveau op het trainingsveld bij Feyenoord ook hoger dan vorig seizoen. "Dat komt doordat ook onze nummers zestien tot en met twintig dit jaar competitief aan de rest van het elftal zijn. Er is meer concurrentie. Waar ik eerder keuzes moest maken over de basiself, moet ik nu kiezen over wie tot de selectie kan behoren."

Inkomende transfers Feyenoord deze zomer Ayase Ueda (Cercle Brugge, 9 miljoen euro)

Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb, 8,5 miljoen euro)

Ramiz Zerrouki (FC Twente, 7,2 miljoen euro)

Calvin Stengs (OGC Nice, 6 miljoen euro)

Thomas Beelen (PEC Zwolle, 2,7 miljoen euro)

Bart Nieuwkoop (Union Saint-Gilloise, 2 miljoen euro)

Thomas van den Belt (PEC Zwolle, 850.000 euro)

Kostas Lamprou (Willem II, transfervrij)

Ondrej Lingr (Slavia Praag, huur)

Yankuba Minteh (Newcastle United, huur)

'Heb Ivanusec gezegd dat ik niet heb gelogen'

Een mooi voorbeeld van spelers die de concurrentie verhogen, is de negentienjarige Gjivai Zechiël, die tegen Almere zijn debuut maakte. Met de komst van Luka Ivanusec en Ondrej Lingr wordt de concurrentiestrijd bij Feyenoord nóg heviger. "Ivanusec heeft al aan een positiespel meegedaan. Ik had hem van tevoren gezegd dat we tussen beide strafschopgebieden echt een heel hoog niveau hebben. Dus na de wedstrijd heb ik hem gezegd dat ik niet heb gelogen", lachte Slot.

De trainer vertelde bij ESPN te denken dat er dit transferwindow niemand van de basiself meer vertrekt bij Feyenoord. Daarmee zijn van het kampioenselftal van vorig jaar 'alleen' Sebastian Szymanski, Orkun Kökçü en Oussama Idrissi vertrokken. Daarnaast werd flink geïnvesteerd.

"We hebben een aantal keer voor Feyenoord grote bedragen neergelegd. Maar het blijft zo dat we het afleggen tegen andere clubs", zei Slot. "Maar het moet voor onze fans mooi zijn dat we in staat zijn heel andere bedragen uit te geven dan twee jaar geleden. Als blijkt dat we met die bedragen weer spelers hebben gehaald die het verschil maken, hebben we het heel goed gedaan."

Santiago Giménez vindt Feyenoord nog niet beter dan vorig seizoen. De Mexicaan, die twee keer scoorde tegen Almere, denkt dat hij en zijn ploeggenoten dat wel kunnen wórden. "We moeten nog aan elkaar wennen, een grote familie worden. We willen dit seizoen de titel niet alleen verdedigen, maar ook echt aanvallen. En in de Champions League willen we ook serieus meestrijden."