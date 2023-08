Sparta grijpt koppositie na ruime zege in Heerenveen en zeldzame fout Noppert

Sparta Rotterdam heeft zondag met 1-3 gewonnen van sc Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion maakte Heerenveen-keeper Andries Noppert bij de tweede goal een zeldzame fout. Door de zege is Sparta koploper in de Eredivisie.

Heerenveen won de eerste twee Eredivisie-duels en begon ook goed tegen Sparta. Na zeven minuten lag de bal uit de kluts al bijna in het doel van Sparta-doelman Nick Olij, maar Saïd Bakari haalde de bal van de lijn.

Ondanks de overmacht van Heerenveen kwam Sparta na een ruim half uur op voorsprong via Tobias Lauritsen, die de rebound op het schot van Koki Saito dankbaar binnentikte.

Heerenveen slaagde er na rust niet in het tij te keren. Al vroeg in de tweede helft ging Noppert bij een schot van Verschueren pijnlijk in de fout. De Oranje-international greep volledig mis, waarna Saito simpel kon scoren.

Niet veel later dompelde Saito het Abe Lenstra Stadion opnieuw in rouw door met een hard afstandsschot de 0-3 te noteren. Heerenveen liet het hoofd niet hangen en opende een slotoffensief. Met resultaat: twintig minuten voor tijd maakte Pawel Bochniewicz de 1-3.

De Friezen zetten nog wel aan, maar slaagden er niet in puntenverlies te voorkomen. Heerenveen eindigde de wedstrijd als tiental, doordat Thom Haye diep in de blessuretijd na een te late tackle met rood van het veld moest.

Sparta staat met zeven punten uit drie wedstrijden bovenaan in de Eredivisie, al hebben veel ploegen een wedstrijd minder gespeeld. Onder meer Ajax, PSV, AZ en FC Twente kwamen dit weekend niet in actie vanwege Europese wedstrijden.