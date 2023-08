Zeldzame rode kaart Van Dijk bij zege Liverpool, misser Haaland deert City niet

Liverpool heeft zondag ondanks een zeldzame rode kaart van Virgil van Dijk een nipte zege geboekt. Er werd met 1-2 van Newcastle United gewonnen. Eerder op de dag kwam Manchester City een gemiste penalty van Erling Haaland te boven.

Van Dijk ging bij Newcastle-Liverpool in de 25e minuut in de fout. Hij vloerde de doorgebroken Alexander Isak en kreeg een directe rode kaart. Het was de eerste keer sinds 31 december 2016 dat Van Dijk van het veld werd gestuurd.

Liverpool had op dat moment net een goal geïncasseerd. Anthony Gordon was de doelpuntenmaker. Een nederlaag leek in de maak, maar Darwin Núñez bleek de winnende engel voor 'The Reds'. De Uruguayaan zorgde in de 81e minuut voor de gelijkmaker en tekende in de extra tijd voor de winnende treffer.

Cody Gakpo stond net als Van Dijk in de basis bij Liverpool. Hij werd in de 58e minuut gewisseld. Bij Newcastle leek Sven Botman de wedstrijd vol te maken, tot hij een paar minuten voor tijd moest laten wisselen. De verdediger kwam verkeerd terecht na een luchtduel.

Liverpool is aardig aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De ploeg van manager Jürgen Klopp heeft zeven punten uit drie wedstrijden. Over exact een week komt Aston Villa op bezoek.

Haaland maakt gemiste penalty goed

Eerder op de dag zat het City aanvankelijk niet mee in de uitwedstrijd tegen Sheffield United, waar Gustavo Hamer in de basis begon. De treble-winnaar nam het initiatief en zette Sheffield-doelman Wesley Foderingham vanaf minuut één aan het werk.

In de twintigste minuut leek Nathan Aké zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. City slaagde er zonder de vanwege een rugoperatie ontbrekende coach Josep Guardiola niet in de overmacht uit te drukken in de score.

Na een handsbal kreeg Haaland in de 37e minuut vanaf 11 meter de uitgelezen mogelijkheid om City op voorsprong te zetten, maar de Noor raakte de paal. Het was zijn eerste gemiste penalty in de Premier League. Ondanks twaalf doelpogingen van City was het 0-0 bij rust.

Na ruim een uur spelen was het wél raak. Op aangeven van Jack Grealish kopte Haaland scherp binnen. Zichtbaar opgelucht werd het doelpunt gevierd. City leek op weg naar de drie punten, maar Sheffield maakte vijf minuten voor tijd verrassend gelijk via Jayden Bogle.