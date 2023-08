Haaland maakt gemiste penalty goed en ontsnapt met City aan misstap

Manchester City is zondag ontsnapt aan een flater op bezoek bij Sheffield United. In een spectaculair duel verzekerde Manchester City zich in de slotfase van drie punten: 1-2. Erling Haaland miste een penalty, maar revancheerde zich met een kopgoal.

Het zat City niet mee in de wedstrijd tegen Sheffield, waar Gustavo Hamer in de basis begon. De treble-winnaar nam het initiatief en zette Sheffield-doelman Wesley Foderingham vanaf minuut één aan het werk.

In de twintigste minuut leek Nathan Aké zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. City slaagde er zonder de vanwege een rugoperatie ontbrekende coach Josep Guardiola niet in de overmacht om te zetten naar het scorebord.

Na een handsbal kreeg Haaland in de 37e minuut vanaf 11 meter de uitgelezen mogelijkheid om City op voorsprong te zetten, maar de Noor raakte de paal. Ondanks twaalf doelpogingen ging City met een 0-0-stand naar de kleedkamer.

Na ruim een uur spelen was het wél raak voor City. Op aangeven van Jack Grealish kopte Haaland scherp binnen. Zichtbaar opgelucht werd het doelpunt gevierd. City leek op weg naar de drie punten, maar Sheffield maakte vijf minuten voor tijd verrassend gelijk via een goal van Jayden Bogle.