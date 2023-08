Spaanse voetbalbond last spoedvergadering in vanwege rel rond voorzitter

De Spaanse voetbalbond gaat maandag in een "buitengewone en urgente" vergadering opnieuw overleggen over de situatie rondom de omstreden bondsvoorzitter Luis Rubiales. Dat heeft interim-voorzitter Pedro Rocha bekendgemaakt.

De aankondiging van de vergadering komt een dag nadat de bond zich in een opvallende verklaring achter Rubiales schaarde. De RFEF deelde een uitgebreide fotoanalyse waaruit zou blijken dat de omstreden kus van Rubiales met speelster Jennifer Hermoso met wederzijdse instemming was.

Enkele uren later later werd de opvallende verklaring van de Spaanse bond verwijderd. Desondanks stapten elf stafleden van bondscoach Jorge Vilda op uit onvrede met de handelswijze van de bond. Vilda maakte ook een draai en sprak ook zijn veroordeling uit over het gedrag van Rubiales.

Tijdens de vergadering, die maandag om 16.00 uur begint, zal de huidige situatie volgens de aankondiging van Rocha worden "geanalyseerd en geëvalueerd". Ook is er voor de aanwezigen ruimte voor verzoeken en vragen.

Rubiales is zelf door de FIFA voor negentig dagen geschorst in afwachting van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond heeft geopend. Hij mag daarom voorlopig op nationaal en internationaal niveau geen functie in de voetbalwereld uitoefenen.

Sfeer bij Spanje was ook in aanloop naar WK al verziekt

Met de rel rondom Rubiales wordt de eerste wereldtitel van de Spaanse vrouwenploeg overschaduwd. Naast de kus van Rubiales tijdens de festiviteiten, maakte hij tijdens de finale tegen Engeland ook al een obsceen gebaar op de tribune.

In de aanloop naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland was het ook al zeer onrustig rond de ploeg. Een jaar geleden eisten vijftien internationals het vertrek van coach Vilda. De sfeer was verziekt en er zou niet goed worden omgegaan met blessures.

Rubiales kondigde vrijdag tijdens zijn opmerkelijke speech nog aan dat Vilda kan rekenen op een nieuw, vierjarig contract met een jaarsalaris van 500.000 euro. Het is nog maar de vraag of dat door de schorsing van Rubiales nog steeds het geval is.