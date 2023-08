Dramastart FC Utrecht zet door: club nog steeds puntloos na nederlaag bij PEC

FC Utrecht heeft ook in de derde speelronde geen Eredivisie-punten gepakt. Op bezoek bij PEC Zwolle gingen de Domstedelingen met 1-0 onderuit. FC Utrecht wacht daarmee ook nog op het eerste doelpunt van het seizoen.

Zowel PEC Zwolle als FC Utrecht verloor de eerste twee Eredivisie-wedstrijden. In de beginfase leek alleen de Overijsselse club een derde nederlaag op rij te willen voorkomen, maar grote kansen bleven uit.

Het opmerkelijkste moment uit de eerste helft was dan ook geen doelpoging, maar een wilde overtreding van Marouan Azarkan op Eliano Reijnders. In de 34e minuut ging hij met twee benen vooruit het duel in, maar de VAR liet de Utrecht-aanvaller wegkomen met geel.

Na een wolkbreuk bleef het ook in de tweede helft rustig in het stadion van de promovendus. In het eerste uur kreeg het publiek slechts één schot op doel voorgeschoteld.

In de 67e minuut kwam daar verandering in. Na een onhandige overtreding van Utrecht-speler Ryan Flamingo ging de bal op de stip. Ferdy Druijf bleef koel en verzilverde de penalty met een laag schot in de linkerhoek. De Utrechters zetten in de slotfase aan, maar konden een nederlaag niet meer voorkomen.

FC Utrecht moest het stellen zonder Anastasios Douvikas, die voor een recordbedrag op weg is naar de Spaanse club Celta de Vigo. Zonder de gedeeld topscorer van vorig seizoen wachten de Domstedelingen nog altijd op het eerste doelpunt van het seizoen.