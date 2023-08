Feyenoord walst na lange onderbreking over Almere heen en boekt eerste zege

Feyenoord heeft zondagmiddag tegen Almere City op overtuigende wijze zijn eerste Eredivisie-zege van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Arne Slot won in De Kuip, waar het spel vanwege onweer bijna een uur stillag, met 6-1.

Feyenoord kende een droomstart. Spits Santiago Giménez brak op aangeven van Quinten Timber binnen vier minuten de ban. Vlak erna werd het duel, dat in het teken stond van het ophalen van geld voor het Sophia Kinderziekenhuis, tijdelijk gestaakt vanwege hevige onweersbuien boven De Kuip. Het spel werd pas na bijna een uur hervat.

Een bij vlagen swingend Feyenoord walste in het restant van de wedstrijd over Almere heen. Igor Paixão schoot op aangeven van Calvin Stengs in de tiende minuut de 2-0 binnen. Negen minuten later schoof Lutsharel Geertruida de derde Rotterdamse treffer tegen de touwen.

Na rust volleerde Wieffer de 4-0 binnen en maakte Giménez vanaf de penaltystip de vijfde Rotterdamse goal. Jochem Ritmeester van de Kamp redde de eer voor Almere door in de slotfase de 5-1 binnen te vuren, alvorens Timber in de slotminuut de 6-1 in het doel schoot.

Feyenoord spoelde dankzij de gemakkelijke zege het chagrijn weg van de eerste twee Eredivisie-duels, waarin geen zege werd geboekt. De regerend landskampioen staat na drie duels op vijf punten, één meer dan Ajax en één minder dan PSV. Die twee ploegen waren dit weekend vrij en hebben zodoende een wedstrijd minder gespeeld. Feyenoord komt volgende week zondag weer in actie. FC Utrecht is dan in Stadion Galgenwaard de tegenstander.

De wedstrijd in De Kuip lag vanwege de hevige regenval bijna een uur stil. Foto: Pro Shots

Feyenoord swingt ondanks onderbreking

Hoewel de twee vlak voor de aftrap werden geïntroduceerd aan het Rotterdamse publiek, kon Feyenoord tegen Almere nog niet beschikken over aanwinsten Luka Ivanusec (nog niet speelgerechtigd) en Ondrej Lingr (licht geblesseerd). De van een knieblessure herstelde Gernot Trauner startte wél, in plaats van Thomas Beelen. Ook (voor het eerst) in de basiself: Yankuba Minteh. De Gambiaan kwam deze zomer op huurbasis van Newcastle United naar Rotterdam-Zuid.

Interessant was dat Slot opnieuw voor Timber als controleur koos in plaats van de voor naar verluidt 8 miljoen euro aangetrokken Ramiz Zerrouki. De Feyenoord-trainer zag zijn keuze rap worden uitbetaald. Timber draaide na vier minuten spelen knap weg, zette een versnelling in en leverde een steekpass op maat af op Giménez. De Mexicaan was haarscherp en zette Feyenoord via de binnenkant van de paal op voorsprong.

De snelle openingsgoal bleek een voorbode voor de gemakkelijke middag voor Feyenoord. Niet Almere, maar het onweer was nog de grootste tegenstander van de Rotterdammers. Het spel lag daardoor na de openingsgoal van Giménez bijna een uur stil. Volgens de KNVB-regels worden duels definitief gestaakt als deze langer dan een half uur stilliggen, maar omdat beide teams aangaven door te willen spelen, werd het spel tóch hervat.

Almere kreeg na de lange pauze in het restant van de eerste helft via spits Thomas Robinet twee grote kansen op de gelijkmaker, maar verder was het een scherp en dominant Feyenoord dat de Flevolanders alle hoeken van het veld lieten zien. Paixao schoot Feyenoord op aangeven van Stengs, die zijn kernmerkende bos haar had verruild voor dreadlocks, in de negende minuut op 2-0.

Nadat de lat de derde Feyenoord-goal (van Wieffer) voorkwam, schoof Geertruida de bal na een soepele loopactie door de Flevolandse defensie alsnog binnen: 3-0. Feyenoord had de overwinning zo voor rust praktisch al binnen.

Toch bleef de ploeg van Slot na rust hongerig tegen een dolend Almere. Via Wieffer werd het na vijf minuten in de tweede helft op fraaie wijze 4-0. De middenvelder volleerde de bal uit een corner met zijn mindere linker binnen. Geertruida raakte daarna met een fraai schot de paal, maar zag zijn inzet van het doel afketsen.

Giménez zorgde alsnog voor 5-0. De Mexicaan werd geraakt door Almere-verdediger Théo Barbet en benutt de toegekende strafschop uiteindelijk zelf. Feyenoord, waar de negentienjarige Gjivai Zechiël debuteerde, incasseerde toch nog een doelpunt.