Feyenoord met Trauner en Minteh tegen Almere City op jacht naar eerste zege

Feyenoord begint zondagmiddag met Gernot Trauner in de basis aan de thuiswedstrijd tegen Almere City. Trainer Arne Slot heeft daarnaast een basisplaats ingeruimd voor buitenspeler Yankuba Minteh.

Trauner maakte vorige week op bezoek bij Sparta (2-2) al zijn rentree voor Feyenoord, nadat hij langdurig was uitgeschakeld door een knieblessure. Na rust kwam de Oostenrijker in de ploeg voor Thomas Beelen. De deze zomer van PEC Zwolle overgekomen centrumverdediger zit vanwege de terugkeer van Trauner op de bank.

Voor Minteh is het zijn eerste basisplaats voor Feyenoord. De Gambiaan kwam deze zomer op huurbasis over van Newcastle United, dat hem na vorig seizoen wegkocht bij Odense BK. In de eerste twee Eredivisie-duels van Feyenoord mocht Minteh al invallen. Zijn basisplek gaat ten koste van die van Alireza Jahanbakhsh.

Het elftal van trainer Slot ziet er verder hetzelfde uit als tegen Sparta. Quinten Timber krijgt opnieuw de voorkeur boven aanwinst Ramiz Zerrouki, die op Het Kasteel negentig minuten op de bank bleef. Mats Wieffer is bij Feyenoord de andere controleur.

Foto: NU.nl

Ivanusec en Lingr ontbreken nog

Vanwege de blessure van Justin Bijlow verdedigt Timon Wellenreuther opnieuw het doel van Feyenoord. Trainer Slot vertelde vrijdag dat de Rotterdamse club nog altijd de mogelijkheden voor een nieuwe doelman bekijkt. Rechtsback Bart Nieuwkoop is nog geschorst vanwege zijn rode kaart in de openingswedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0).

Voor aanwinsten Luka Ivanusec en Ondrej Lingr komt een debuut in de wedstrijd tegen Almere City te vroeg. De laatstgenoemde, een aanvallende middenvelder die wordt gehuurd van Slavia Praag, is nog licht geblesseerd. Spelmaker Ivanusec kwam vrijdag na weken van onderhandelingen tussen Feyenoord en Dinamo Zagreb toch naar De Kuip, maar is nog niet speelgerechtigd.

De wedstrijd in De Kuip is omgedoopt tot de 'Sophiawedstrijd'. Jaarlijks staat één thuisduel van Feyenoord in het teken van het Sophia Kinderziekenhuis. De club wil dan zoveel mogelijk geld voor het ziekenhuis ophalen. Honderd zieke kinderen zijn zondagmiddag bij het duel aanwezig.