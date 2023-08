Spaanse bondscoach maakt draai en veroordeelt alsnog Rubiales' omstreden kus

De bondscoach van de Spaanse voetbalsters Jorge Vilda heeft zondag toch de omstreden kus van bondsvoorzitter Luis Rubiales aan speelster Jennifer Hermoso veroordeeld. De trainer applaudisseerde vrijdag nog toen de preses zei dat hij ondanks alle ophef niet wilde opstappen.

"Ik betreur het ten zeerste dat de WK-titel van de Spaanse vrouwenploeg is ontsierd door het ongepaste gedrag van onze voorzitter Luis Rubiales", zegt Vilda in een verklaring tegen het Spaanse persbureau EFE.

Vilda spreekt van een "schandalige situatie die het verdiende succes overschaduwt". "Er bestaat geen twijfel dat dit gedrag onacceptabel is. Het reflecteert op geen enkele manier de waarden die ik in het leven, in de sport en in het voetbal hoog in het vaandel heb."

Maar liefst elf leden van Vilda's technische staf stapten zaterdag op, terwijl de speelsters vrijdag bekendmaakten dat ze niet meer in actie willen komen zolang Rubiales voorzitter is. De WK-zege van Spanje werd ook al overschaduwd door het conflict tussen de bondscoach en de speelsters. Een jaar geleden eisten vijftien internationals het vertrek van de keuzeheer.

Vilda meldt in de verklaring dat hij iedere vorm van machogedrag afkeurt. "Er is een ongewenst klimaat ontstaan. Een cultuur die in de weg is komen te staan van de Spaanse sport en de vrouwensport."

FIFA schorst Rubiales

Vilda benadrukt dat hij zich blijft inzetten voor een veiligere sportcultuur. "Ik zet me nog altijd onvermoeibaar in om een cultuur te promoten waarin gelijkheid en respect voor elkaar centraal staan."

Rubiales kuste Hermoso op de mond bij de huldiging na de gewonnen finale. De speelster liet later weten dat de kus niet wederzijds was. Rubiales' gedrag leidde tot veel verontwaardiging. De ophef nam toe, toen hij vrijdag besloot niet op te stappen.

Rubiales kondigde in de speech aan dat Vilda kon rekenen op een nieuw, vierjarig contract met een jaarsalaris van 500.000 euro. Ook daar werd vanuit de voetbalwereld met afkeuring op gereageerd.

De FIFA schorste de voorzitter zaterdag voor negentig dagen in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond heeft geopend. Rubiales mag in die periode in het voetbal geen functie op nationaal en internationaal niveau uitoefenen. Ook mag hij van de FIFA geen contact hebben met Hermoso.

