Invaller Messi bekroont MLS-debuut met goal: Inter Miami verlaat laatste plek

Lionel Messi heeft ook bij zijn debuut in de Major League Soccer het net gevonden. De 36-jarige aanvaller van Inter Miami tekende zaterdagavond tegen New York Red Bulls voor het laatste doelpunt: 0-2.

Messi en ook Sergio Busquets werden na uur ingebracht door trainer Gerardo Martino. Inter Miami stond toen al met 0-1 voor in de Red Bull Arena door een doelpunt van Diego Gómez.

Vlak voor tijd ging Messi een puike combinatie aan met de achttienjarige Benjamin Cremaschi, die een fijne voorzet in huis had. De Argentijn kon daarna het karwei simpel afmaken.

Door de 0-2-overwinning verlaat Inter Miami de laatste plaats in de Eastern Conference van de MLS. Toronto FC is nu hekkensluiter met twee punten achterstand op de ploeg uit Florida.

Het betekende het elfde doelpunt van Messi in negen wedstrijden voor Inter Miami. De wereldkampioen was ook al trefzeker in het Amerikaanse bekertoernooi en de Leagues Cup, een competitie voor Amerikaanse en Mexicaanse clubs.