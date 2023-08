Primeur Schuurs baat Torino niet in San Siro, PSG wint eindelijk weer eens

Perr Schuurs heeft zaterdag in de wedstrijd van Torino tegen AC Milan zijn eerste doelpunt in de Serie A gemaakt. Desondanks ging de verdediger hard onderuit met Torino: 4-1. In Frankrijk boekte Paris Saint-Germain een langverwachte zege.

Schuurs maakte op bezoek bij AC Milan kort voor rust de 1-1, nadat Christian Pulisic kort daarvoor de score had geopend. De Nederlander was na een spelhervatting nog in het strafschopgebied te vinden en schoot vanuit de draai binnen.

Het was voor Schuurs zijn eerste competitiedoelpunt voor Torino, dat hem in de zomer van 2022 overnam van Ajax. Sindsdien speelde hij 36 wedstrijden voor zijn nieuwe club. Vorig seizoen was hij alleen eenmaal trefzeker in een bekerduel.

Het doelpunt van Schuurs leverde Torino geen resultaat op. Na zijn treffer nam AC Milan via Olivier Giroud (twee goals) en Théo Hernandez afstand in San Siro. De tweede goal van Giroud kwam uit een penalty, waarbij Schuurs dit keer een negatieve rol had met het veroorzaken van de strafschop.

Bij AC Milan had Tijjani Reijnders een basisplek. De van AZ overgekomen middenvelder deed de hele wedstrijd mee. Reijnders beleeft met twee zeges en twee basisplekken een sterke start bij de negentienvoudig kampioen van Italië.

𝐏𝐑𝐀𝐂𝐇𝐓𝐈𝐆! Niemand anders dan 𝗣𝗲𝗿𝗿 𝗦𝗰𝗵𝘂𝘂𝗿𝘀 🇳🇱 ⚡

Als een echte spits, vanuit de draai, knalt de Nederlander de bal erin: 1-1! 💫#ZiggoSport #SerieA #MilanTorino pic.twitter.com/cwPFFLFzkq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 26, 2023

PSG wint bij terugkeer van Mbappé in basiself

In Frankrijk won Paris Saint-Germain na twee teleurstellende remises voor het eerst dit seizoen in de competitie. Voor eigen publiek wonnen de Parijzenaars dankzij doelpunten van Marco Asensio en Kylian Mbappé (twee goals) met 3-1 van RC Lens.

Mbappé was in de tweede helft twee keer trefzeker. Met zijn doelpunten zette hij zijn terugkeer in de basis kracht bij. Hij mocht voor het eerst vanaf de aftrap starten, nadat hij wekenlang met de clubleiding in de clinch had gelegen.