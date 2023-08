Ten Hag zag 'horrorstart' van Manchester United: 'Maar dit team heeft karakter'

Manchester United-manager Erik ten Hag schrok zaterdag toen zijn ploeg al binnen vier minuten met 0-2 achterstond tegen Nottingham Forest. De tukker spreekt van een "horrorstart", maar heeft het veel liever over de manier waarop United zich later in het duel terugvocht.

"Dit was een horrorstart", zei Ten Hag na de 3-2-zege tegenover de BBC. "Met alle respect voor Nottingham Forest, maar wij kunnen die goals niet zo weggeven."

Ten Hag hoopte tegen Forest waarschijnlijk een reactie te zien na de 2-0-nederlaag van vorige week tegen Tottenham Hotspur. In de eerste minuten lukte dat absoluut niet: door goals van Taiwo Awoniyi en Willy Boly stond United al na vier minuten met 0-2 achter in Manchester.

"Maar als je zo'n start beleeft, gaat het om de manier waarop je reageert", vervolgde Ten Hag. "Het is niet gemakkelijk, maar daar moet ik mijn ploeg de complimenten voor geven."

3:13 Afspelen knop Samenvatting: Manchester United-Nottingham Forest (3-2)

'Het was een geweldige comeback'

Na de desastreuze start kwam United dankzij een doelpunt van Christian Eriksen al voor rust terug in de wedstrijd. In de tweede helft kon Ten Hag opnieuw juichen na doelpunten van Casemiro (variant bij een vrije trap) en Bruno Fernandes (rake penalty).

"We hebben goed gereageerd en drie goede doelpunten gemaakt", zei Ten Hag. "Het was een geweldige comeback. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar dit team heeft het karakter om zich altijd terug te knokken."