NEC stelt fans gerust met zege, Excelsior en Fortuna missen kans op koppositie

NEC heeft zaterdag de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen geboekt. Na een week waarin de selectie werd opgewacht door boze fans en het woord 'crisis' viel, wonnen de Nijmegenaren met 3-0 van RKC Waalwijk. Later op de avond eindigde Excelsior-Fortuna Sittard onbeslist.

Het was de afgelopen dagen zeer rumoerig in en rondom het Goffertstadion. Vorige week vrijdag werd de spelersbus van NEC na de 1-2-nederlaag bij Heracles Almelo opgewacht door ontevreden fans en vijf dagen later werd oud-international Bas Dost verrassend gepresenteerd.