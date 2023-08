Nieuwe wending in rel rond Spaanse voorzitter Rubiales: elf stafleden stappen op

Bondscoach Jorge Vilda van de Spaanse voetbalsters komt steeds meer alleen te staan. Maar liefst elf leden van zijn staf zijn zaterdag opgestapt, terwijl de speelsters vrijdag al bekendmaakten dat ze niet meer in actie willen komen zolang Luis Rubiales voorzitter is.

De stafleden van de Spaanse WK-ploeg zijn opgestapt uit onvrede met Rubiales. De voorzitter ligt zwaar onder vuur, omdat hij vlak na de gewonnen WK-finale tegen Engeland (1-0) de Spaanse speelster Jennifer Hermoso ongevraagd op haar mond kuste.

Rubiales weigert af te treden en kruipt juist in de slachtofferrol. Terwijl verschillende media verwachtten dat hij vrijdag zijn vertrek zou aankondigen, zei Rubiales in een lange toespraak juist dat hij het slachtoffer is van een mediacampagne en "vals feminisme".

De elf stafleden maakten hun vertrek bekend in een verklaring, die door al de desbetreffende medewerkers is ondertekend. "Ten eerste keuren we het gedrag van de voorzitter tegenover Hermoso nadrukkelijk af", is te lezen in de verklaring.

"Daar komt nog het ongemak bij van het bijwonen van de vergadering op vrijdag", doelen de elf stafleden op de opmerkelijke speech van Rubiales afgelopen vrijdag. Die toespraak duurde maar liefst 31 minuten.

Spaanse bond staat wél achter Rubiales

De Spaanse bond staat voorlopig wél achter Rubiales en kwam zaterdagochtend met een verklaring waarin Hermoso voor leugenaar werd uitgemaakt. De bond stelt na een uitgebreide fotoanalyse dat de kus wel met wederzijds goedvinden plaatsvond.

De FIFA heeft Rubiales zaterdag, enkele uren na de verklaring van de Spaanse bond, per direct geschorst. De voorlopige schorsing geldt voor negentig dagen. De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond is in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de FIFA is gestart.

De triomf van Spanje op het WK werd ook al overschaduwd door het conflict tussen bondscoach Vilda en de speelsters. Een jaar geleden eisten vijftien internationals het vertrek van de keuzeheer. De sfeer was verziekt en er zou niet goed worden omgegaan met blessures.

Rubiales kondigde vrijdag tijdens zijn speech aan dat Vilda kan rekenen op een nieuw, vierjarig contract met een jaarsalaris van 500.000 euro. Ook daar werd vanuit de voetbalwereld met afkeuring op gereageerd.

De zaak-Rubiales 20 augustus : Spanje wint in Sydney het WK ten koste van Engeland. Tijdens de ceremonie misdraagt bondspreses Luis Rubiales zich door Jennifer Hermoso op de mond te kussen. Eerder maakte de bestuurder een obsceen gebaar op de tribune.

: Spanje wint in Sydney het WK ten koste van Engeland. Tijdens de ceremonie misdraagt bondspreses Luis Rubiales zich door Jennifer Hermoso op de mond te kussen. Eerder maakte de bestuurder een obsceen gebaar op de tribune. 21 augustus : Al snel ontstaat er kritiek op Rubiales. Tijdens een tussenstop in Doha neemt hij een video op waarin hij zijn excuses aanbiedt.

: Al snel ontstaat er kritiek op Rubiales. Tijdens een tussenstop in Doha neemt hij een video op waarin hij zijn excuses aanbiedt. 22 augustus : De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt de verontschuldigingen niet ver genoeg gaan. Hij spreekt van "onaanvaardbaar gedrag".

: De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt de verontschuldigingen niet ver genoeg gaan. Hij spreekt van "onaanvaardbaar gedrag". 23 augustus : De druk op Rubiales neemt toe. Diverse clubs spreken schande van de daden van de bondspreses. Spelersvakbond FUTPRO stelt dat de actie van Rubiales niet onbestraft mag blijven.

: De druk op Rubiales neemt toe. Diverse clubs spreken schande van de daden van de bondspreses. Spelersvakbond FUTPRO stelt dat de actie van Rubiales niet onbestraft mag blijven. 24 augustus : De FIFA begint een onderzoek naar Rubiales.

: De FIFA begint een onderzoek naar Rubiales. 25 augustus: Tijdens een spoedvergadering van de Spaanse bond RFEF doet Rubiales wat niemand verwacht: hij kondigt níét zijn ontslag aan. De bestuurder hekelt zijn criticasters en spreekt van "vals feminisme". Diezelfde avond kondigen alle Spaanse WK-gangers, evenals tientallen andere spelers, aan zich niet beschikbaar te stellen voor de Spaanse nationale ploeg zolang de huidige leiding aan het roer staat. Hermoso zegt nogmaals dat de kus niet met wederzijdse toestemming was.

Tijdens een spoedvergadering van de Spaanse bond RFEF doet Rubiales wat niemand verwacht: hij kondigt níét zijn ontslag aan. De bestuurder hekelt zijn criticasters en spreekt van "vals feminisme". Diezelfde avond kondigen alle Spaanse WK-gangers, evenals tientallen andere spelers, aan zich niet beschikbaar te stellen voor de Spaanse nationale ploeg zolang de huidige leiding aan het roer staat. Hermoso zegt nogmaals dat de kus niet met wederzijdse toestemming was. 26 augustus: De Spaanse bond slaat terug. In een absurde verklaring, inclusief fotoanalyse, probeert de RFEF te bewijzen dat de kus van Rubiales met Hermoso met wederzijds goedvinden was. Enkele uren later wordt de bestuurder per direct voor negentig dagen geschorst door de FIFA.