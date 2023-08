United van Ten Hag boekt na bijzonder slechte start alsnog zege in Premier League

Manchester United heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Erik ten Hag won na een uitzonderlijk slechte start met 3-2 van Nottingham Forest. Eerder op de dag won Tottenham Hotspur met 0-2 bij Bournemouth.

De fans op Old Trafford zullen zelden zo'n slechte start van hun favoriete ploeg hebben gezien. Al na vier minuten stond Manchester United door goals van Taiwo Awoniyi en Willy Boly op een 0-2-achterstand tegen de nummer zestien van vorig seizoen.

Via een intikker van Christian Eriksen kwam United al voor rust terug in de wedstrijd en in de tweede helft kon Ten Hag nog twee keer juichen. Na een variant bij een vrije trap maakte Casemiro de 2-2 en uit een strafschop zorgde Bruno Fernandes voor het winnende doelpunt.

Kort voor de bevrijdende strafschop was Nottingham Forest gedwongen om met tien man door te gaan. Joe Worrall had Fernandes in kansrijke positie onderuitgehaald en moest met een rode kaart vertrekken.

Door de geslaagde comeback vierde United de tweede competitiezege van dit seizoen. Vorige week verloren 'The Red Devils' nog met 0-2 van Tottenham Hotspur. Volgende week wacht voor United de kraker tegen Arsenal, dat zaterdag wél averij opliep.

Geen zege voor Kluivert bij basisdebuut voor Bournemouth

Eerder op de dag kon Justin Kluivert zijn basisdebuut bij Bournemouth niet opluisteren met een zege. 'The Cherries' gingen met 0-2 onderuit in het duel met Tottenham Hotspur, waar ook een Nederlander aan de aftrap stond.

Kluivert werd deze zomer voor 11 miljoen euro overgenomen van AS Roma. De oud-Ajacied moest zich bij Bournemouth tot dusver tevredenstellen met invalbeurten. Tegen Spurs gunde trainer Andoni Iraola hem een basisplaats.

Dat kon Kluivert niet omzetten in een onvergetelijke middag. De 24-jarige linksbuiten werd na een uur gewisseld. Toen stond de 0-2-eindstand al op het scorebord. De Spurs-goals kwamen op naam van James Maddison en Dejan Kulusevski.