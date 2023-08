Basisdebutant Kluivert met Bournemouth onderuit tegen Spurs en Van de Ven

Justin Kluivert heeft zaterdag zijn basisdebuut bij AFC Bournemouth niet kunnen opluisteren met een zege. 'The Cherries' gingen met 0-2 onderuit in het Premier League-duel met Tottenham Hotspur, waar ook een Nederlander aan de aftrap stond.

Bij Tottenham Hotspur was er opnieuw een basisplaats voor Micky van de Ven. De 22-jarige centrumverdediger werd dit transferwindow voor 40 miljoen euro gekocht van VfL Wolfsburg en lijkt nu al een vaste waarde in het elftal van trainer Ange Postecoglou. Van de Ven is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van Oranje, tweevoudig international Kluivert niet.

Tottenham Hotspur gaat door de overwinning aan kop in de Premier League, maar het is de vraag of de Londenaren daar lang van kunnen genieten. Later op de dag kan Arsenal bij een zege op Fulham de leiding overnemen. Bournemouth vertoeft in de onderste regionen.