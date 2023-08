FIFA schorst omstreden Spaanse bondsvoorzitter per direct na wangedrag

De FIFA heeft de omstreden Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales zaterdag per direct geschorst, daags nadat hij weigerde zijn ontslag in te dienen wegens zijn wangedrag na de WK-finale. De straf geldt voorlopig voor negentig dagen.

Hermoso ontkende dat er sprake was van wederzijds goedvinden. Vrijdagavond liet ze samen met de andere WK-gangers van Spanje via de spelersvakbond FUTPRO weten dat ze zich onder de huidige leiding van de bond niet meer beschikbaar stelt voor de nationale ploeg. Ook tientallen andere spelers sloten zich hierbij aan.

De FIFA zegt hiermee de "fundamentele rechten" van Hermoso te beschermen. Verder is het Rubiales - of iemand die aan hem is gelieerd - verboden om contact te zoeken met de speler of haar directe omgeving. De bondspreses is zaterdag op de hoogte gesteld van de sanctie.