Spaanse bond in bizarre verklaring met fotoanalyse: 'Hermoso stemde in met kus'

De Spaanse voetbalbond RFEF stelt in een bizarre verklaring dat de kus die bondspreses Luis Rubiales na de WK-finale gaf aan Jennifer Hermoso wél met wederzijds goedvinden plaatsvond, in tegenstelling tot wat de speler beweert.

In een verklaring op de website analyseert de Spaanse voetbalbond door middel van vier foto's de lichaamshouding van Hermoso vlak voordat ze werd gekust door Rubiales.

Volgens de RFEF is het klip en klaar dat de bondspreses tijdens zijn speech van vrijdag de waarheid sprak toen hij meldde dat Hermoso instemde met de kus. Vrijdagavond, enkele uren na de toespraak van Rubiales, nam de aanvaller nadrukkelijk afstand van de beweringen van de bestuurder. "Op geen enkel moment heb ik toestemming gegeven voor de kus."

Volgens de RFEF heeft Rubiales dit onderwerp met "het meeste respect voor de spelers en instanties" proberen te behandelen en trachtte hij tevergeefs in contact te komen met Hermoso. "Maar toen er een grens is gepasseerd, heeft hij besloten zijn versie van het verhaal te delen." Vrijdag stelde Rubiales een aantal keer dat hij het slachtoffer geworden is van een mediacampagne.