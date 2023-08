Bellingham weer goud waard voor Real Madrid, Chelsea wint eindelijk thuiduel

Delen via E-mail

Jude Bellingham heeft vrijdag weer zijn waarde bewezen voor Real Madrid. De grote aankoop van deze zomer voorkwam puntenverlies bij Celta de Vigo: 0-1. In Engeland won Chelsea eindelijk weer eens een thuiswedstrijd.

Real had het lastig met Celta, dat in de eerste helft zelfs op voorsprong leek te komen. Een doelpunt van voormalig FC Groningen-spits Jørgen Strand Larsen werd echter afgekeurd.

In de tweede helft miste Real-aanvaller Rodrygo een penalty en stevende 'De Koninklijke' op puntenverlies af, tot Bellingham opstond. De spelmaker kopte in de 81e minuut van dichtbij raak.

De twintigjarige Bellingham maakt zijn transfersom van ruim 100 miljoen euro voorlopig helemaal waar. In de vorige twee competitiewedstrijden was hij al goed voor drie goals en een assist.

Mede dankzij Bellinghams grote inbreng is Real na drie La Liga-speelrondes nog zonder puntenverlies. Rayo Vallecano en Valencia kunnen in de komende dagen ook op negen punten komen. Alle andere clubs leden als minstens één keer puntenverlies.

In Engeland beleefde Chelsea een heuglijke avond. 'The Blues' wonnen voor het eerst sinds maart weer eens een thuiswedstrijd in de Premier League. Promovendus Luton Town werd met 3-0 verslagen.